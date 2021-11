Square a connu une baisse significative des revenus de Bitcoin au troisième trimestre alors que le prix du BTC se stabilisait | Cryptomonnaie

Square a généré 1,8 milliard de dollars de revenus Bitcoin au troisième trimestre.

Bien que ces revenus se soient élevés à 11% d’augmentation d’une année sur l’autre, ils ont marqué une baisse significative par rapport au trimestre précédent.

Square a noté que les revenus du BTC pourraient continuer à fluctuer à l’avenir en fonction de la stabilité du prix du Bitcoin.

La société de paiement Square a enregistré 1,8 milliard de dollars de revenus Bitcoin au troisième trimestre 2021, ce qui représente une baisse significative des revenus trimestriels. Cependant, les revenus BTC de la société ont connu une augmentation de 11% d’une année sur l’autre.

Square s’attend à une nouvelle fluctuation des revenus futurs de Bitcoin

Dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels, Square a noté que ses revenus Bitcoin ont atteint 1,8 milliard de dollars, avec 42 millions de dollars de bénéfices bruts. Ces chiffres représentaient une augmentation des revenus BTC de 11% d’une année sur l’autre et un bond de 29% des bénéfices bruts de la principale crypto-monnaie d’une année sur l’autre.

Cependant, ces chiffres représentent également une baisse trimestrielle, la société ayant enregistré 2,7 milliards de dollars de revenus Bitcoin au deuxième trimestre et 3,5 milliards de dollars de revenus BTC au premier trimestre.

La société de paiement a déclaré que la baisse était due aux conditions du marché, principalement à la stabilité relative du prix du Bitcoin qui a affecté l’activité de trading par rapport aux trimestres précédents. Les investisseurs de BTC étaient principalement intéressés par l’achat de la baisse, et l’activité de trading a diminué lorsque le prix de l’actif numérique phare s’est stabilisé.

Malgré la baisse de l’activité de trading Bitcoin, les revenus BTC représentaient près de la moitié des revenus totaux de Square. La société a enregistré un chiffre d’affaires total de 3,84 milliards de dollars cette année, et la principale crypto-monnaie était responsable de 46%.

La société de paiement a également souligné que les revenus et la marge brute de Bitcoin pourraient fluctuer au cours des prochains trimestres, car la demande des clients pourrait changer en fonction du prix du marché Bitcoin.

La société continue de se concentrer sur Bitcoin et n’a pas encore l’intention d’offrir aux utilisateurs un accès à d’autres crypto-monnaies. Square a déclaré que son objectif était de créer son portefeuille matériel et de permettre aux particuliers et aux entreprises d’exploiter le BTC.

Le prix du Bitcoin doit dépasser 63 700 $ pour reprendre le rallye

Le prix du bitcoin se consolide au sein d’un canal parallèle après son plus haut historique le 20 octobre. La principale crypto-monnaie peut continuer à se déplacer latéralement jusqu’à ce qu’elle soit capable de dépasser la limite supérieure du modèle graphique dominant à 63 695 $.

L’actif numérique phare découvrira un support significatif aux moyennes mobiles simples (SMA) de 21 et 50 sur douze heures, coïncidant avec le niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci à 61 151 $ comme première ligne de défense.

Graphique sur 12 heures BTC/USDT

Si le prix du Bitcoin fait face à une pression de vente supplémentaire, une emprise supplémentaire émergera à la limite médiane du canal parallèle à 60 022 $, puis à la limite inférieure du canal parallèle, correspondant au niveau de retracement de Fibonacci 61,8% à 56 543 $.