La société mère d’ACX, Blockchain Global, s’effondre en raison de 15 millions de dollars | Cryptomonnaie

Les investisseurs craignent de ne pas pouvoir récupérer leurs fonds auprès d’ACX, maintenant que la société mère Blockchain Global est entrée dans l’administration volontaire.

Blockchain Global (BGL), la société mère de la défunte bourse de crypto australienne ACX, s’est effondrée avec des dettes impayées de 15 millions de dollars.

Le 13 septembre, la Cour suprême de Victoria a rendu une ordonnance de gel sur 117,33 Bitcoin (BTC) — d’une valeur d’environ 7,1 millions de dollars — détenu par deux sociétés à l’origine de la bourse, BGL et ACX Tech. Trois jours plus tard, les sociétés ont reçu l’ordre de divulguer l’ensemble des actifs détenus localement et à l’étranger, mais n’ont pas respecté le délai du 30 septembre.

L’Australian Financial Review a rapporté que BGL est depuis entré en administration volontaire, avec un montant de 15 millions de dollars (21 millions de dollars australiens) dû aux créanciers. Le PDG de BGL, Sam Lee, a déclaré qu’il avait démissionné de ses fonctions d’administrateur en mars 2019, mais qu’il conservait toujours la propriété de la marque.

Lee a minimisé son rôle actuel chez BGL, notant que :

[I] a été renommé le 12 avril 2020 pour traiter des questions après la cessation de la société[d] d’avoir des opérations, car il n’y a pas d’opérations, il n’y a pas eu de décisions commerciales clés prises, la dette introduite pendant mon absence n’a pas pu être négociée.

S’exprimant sur l’administration volontaire de l’entreprise, Lee s’est de nouveau éloigné de BGL et a déclaré que la décision des administrateurs existants est « dans le meilleur intérêt des créanciers et des actionnaires ».

« Je me suis abstenu de toute prise de décision après ma nomination car je n’avais pas assez de visibilité pour prendre des décisions éclairées », a-t-il déclaré.

ACX, basé à Melbourne, a soudainement fermé ses opérations et gelé les comptes d’utilisateurs au début de 2020, ce qui a conduit environ 200 investisseurs à réclamer des pertes combinées de 7,4 millions de dollars (10 millions de dollars australiens). La plate-forme a été rapidement exclue de Blockchain Australia et sa licence de monnaie numérique a été révoquée par AUSTRAC.

Alors que les investisseurs d’ACX avaient retrouvé l’espoir de récupérer leurs fonds suite à l’ordre de gel du portefeuille dur, l’effondrement de BGL a laissé les choses beaucoup plus incertaines.

« C’est devenu tellement confus que nous nous demandons ce qui se passe », a déclaré un investisseur anonyme.

Le rapport des administrateurs sur BGL indique qu’il détient 7,77 millions de dollars (10,5 millions de dollars australiens) d’actifs et doit 598 907 $ (809 669 dollars australiens) en dette non garantie, avec seulement 259 620 dollars (350 983 dollars australiens) censés être recouvrables.