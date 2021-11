Jour 4 de Kleiman c. Wright : le témoignage de Craig Wright retardé | Cryptomonnaie

Cependant, l’interrogatoire par l’équipe de défense de Wright d’Ira Kleiman, le plaignant dans l’affaire, a duré toute la journée de jeudi et devrait se prolonger jusqu’à vendredi en fin de matinée.

Kleiman poursuit Wright pour ce qu’il prétend être la part de son frère Dave du produit des accords commerciaux entre les deux hommes, y compris la propriété intellectuelle et le bitcoin qu’Ira dit avoir extrait ensemble.

Ira a basé ces affirmations sur des informations qu’il a reçues de Wright et d’autres personnes après la mort de Dave en avril 2013, ainsi que sur des e-mails et d’autres documents.

Cependant, il n’est pas clair si Wright a accès à l’un des 1,1 million de bitcoins présumés (qui vaudraient plus de 67 milliards de dollars).

Une grande partie se trouve dans des portefeuilles associés à Nakamoto et à d’autres sources, mais Wright n’a jamais été disposé ou capable de démontrer qu’il contrôle les portefeuilles du créateur de Bitcoin.

Lors du contre-interrogatoire par Rivero, Kleiman a déclaré qu’il avait effacé et écrasé les données sur tous les 14 appareils, sauf un, qui avaient été récupérés parmi les biens de David, et en avait jeté un autre. La défense fait valoir que si Dave avait des bitcoins ou d’autres informations et qu’Ira n’a pas pu les trouver, c’est de sa faute.