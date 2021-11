Le tueur d’Ethereum, Solana, affiche de nouveaux sommets historiques alors que SOL atteint 355 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana déclenche une entrée longue théorique à partir d’une analyse récente.

De nouveaux sommets historiques devraient se poursuivre alors que Solana entre en mode de découverte des prix.

Les risques à la baisse sont présents près de la zone de valeur de 260 $.

Le prix Solana a connu une déchirure absolue au cours des premiers jours de novembre. Par rapport à Ethereum et Bitcoin, Solana ne semble pas avoir autant de réserves ou d’indécision lorsqu’il s’agit de pousser de nouveaux sommets.

Solana marque la zone de valeur de 250 $ mais est susceptible de prendre le relais si l’élan chute près de la zone de valeur de 260 $.

Le prix Solana a déclenché une entrée longue à partir d’une configuration commerciale précédemment identifiée le 28 octobree. L’entrée hypothétique était un stop d’achat à 225 $ avec un stop loss à 205 $ et un objectif de profit projeté de 355 $. L’entrée était basée sur la cassure d’un double sommet qui a confirmé un modèle haussier de points et de chiffres connu sous le nom de faux baissier. Le modèle de faux-semblant baissier se développe lorsque le prix chute de deux cases en dessous d’un fond multiple, suivi d’une nouvelle colonne X ultérieure qui retrace plus haut et crée une cassure au-dessus d’un sommet multiple.

SOL/USDT 5,00 $/3 boîtes Tableau des points et figures d’inversion

Il y a des risques de baisse immédiats qui doivent être observés. La colonne X actuelle contient treize X. Si le prix de Solana passe à 260 $, cela ajoutera deux X supplémentaires à cette colonne pour un total de quinze. Quinze ou plus X ou Os dans une seule colonne est un motif de point et de figure connu sous le nom de motif de pointe. Les Spike Patterns sont un risque, surtout lorsqu’un instrument est en mode de découverte de prix. L’entrée sur n’importe quel Spike Pattern est le renversement à trois cases avec un stop-loss suiveur de trois à quatre cases. Les objectifs de profit initiaux se situent généralement entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 50 % et 61,8 % de l’oscillation actuelle, ce qui signifierait un retour aux zones de valeur de 215 $ à 225 $.