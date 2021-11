MATIC fait face à une prise de position et Polygon pourrait trouver un support à 1,75 $ | Cryptomonnaie

MATIC conserve une majorité de gains constatés fin octobre.

Un ralentissement de l’élan pourrait être une légère pause pendant que les bénéfices sont pris.

Les oscillateurs indiquent que tout retracement aura un support massif pour propulser le MATC plus haut.

Le prix MATIC conserve la plupart de ses gains les plus récents. Le Tenkan-Sen a été testé comme support au cours des six derniers jours de bourse.

L’action des prix MATIC reste extrêmement haussière, mais les risques liés à la pression de vente demeurent

Le prix MATIC peut trouver des vendeurs sous la forme de prises de bénéfices après avoir atteint une nouvelle clôture hebdomadaire historique la plus élevée de tous les temps. Les niveaux de support les plus proches pour MATIC sur le graphique journalier d’Ichimoku sont le Tenkan-Sen à 1,92 $ et l’expansion de 61,8 % de Fibonacci à 1,96 $. Mais MATIC peut s’étendre plus bas vers le Kijun-Sen.

Le Kijun-Sen est à 1,69 $ et juste en dessous du retracement de Fibonacci à 61,8% à 1,74 $. En regardant le graphique journalier actuel avec un biais haussier à long terme, un retour à la zone de valeur de 1,70 $ serait idéal. Ce serait idéal car les bandes Optex seront probablement dans des conditions de survente extrêmes tandis que l’indice de force relative teste 50 ou 40 comme support. Si le support se situe entre 1,70 $ et 1,75 $, alors le prochain swing pour cibler 3,00 $ commencera.

Graphique Ichimoku journalier MATIC/USDT

Le biais du côté court pour le prix MATIC pourrait facilement être invalidé si les acheteurs peuvent pousser une clôture quotidienne au-dessus du 28 octobree ouvert de 2,14 $. Les commerçants et les investisseurs peuvent également souhaiter prendre connaissance du Kumo Twist qui se produit le 24 novembree – un signe avant-coureur que toute tendance forte vers une torsion Kumo peut entraîner un recul.