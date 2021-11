Prédiction de prix XRP : les acheteurs anticipent une hausse de 20 % pour Ripple | Cryptomonnaie

Le prix du XRP se déplace et se maintient au-dessus de la ligne de cou d’un motif tête-épaule inversé.

Un modèle haussier Point and Figure s’est développé, renforçant la thèse haussière antérieure.

XRP devrait surperformer Ethereum et Bitcoin au cours des 10 prochains jours de bourse.

Le prix XRP maintient une action de prix haussière après la cassure. Cependant, davantage d’acheteurs et de participation sont nécessaires pour éloigner le XRP de la résistance à court terme devenue support. Bien que la dynamique haussière soit forte, toute faiblesse pourrait déclencher un piège haussier.

Le prix du XRP rejette la pression de vente à court terme et pousse vers 1,50 $

Le prix du XRP a déclenché une entrée longue hypothétique précédemment identifiée le 28 octobree. La configuration longue d’origine prévoyait une entrée à 1,18 $ sur la base de la cassure d’un triple sommet. Depuis que cette entrée a été déclenchée, deux autres événements haussiers énormes se sont produits. Tout d’abord, le XRP s’est échangé et a clôturé au-dessus de la ligne de cou du triangle tête-épaules inversé. Deuxièmement, une catapulte haussière s’est développée et pointe vers la zone de valeur de 1,50 $ comme objectif de profit projeté à partir de ce modèle.

Un certain risque de baisse est présent sur le graphique en points et chiffres de 0,02 $. Alors que la cassure du triple sommet est haussière, le prix du XRP est actuellement arrêté à deux cases au-dessus du triple sommet. Si une nouvelle colonne O se forme et descend à 1,19 $, cela confirmerait un modèle de faux haussier. Cette tendance baissière pourrait déclencher une pression de vente jusqu’à 1,00 $. Cependant, ce scénario est peu probable compte tenu du sentiment haussier plus large sur le marché des crypto-monnaies.

XRP/USDT 0,02 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

Les perspectives haussières seront annulées si le prix du XRP fait face à une intense pression de vente baissière pour pousser le XRP en dessous de la zone de valeur de 1,00 $.