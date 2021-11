Dogecoin et Shiba Inu en guerre alors que Binance et Crypto.com ajoutent une paire de trading SHIB-DOGE | Cryptomonnaie

SHIB et DOGE se disputent la domination de la capitalisation boursière depuis le début de la saison des alcoins.

Binance et Crypto.com ont ajouté la paire de trading SHIB-DOGE pour faciliter l’échange entre les deux memecoins rivaux.

DOGE et SHIB apparaissent comme les favoris des commerçants sur les principaux échanges indiens de crypto-monnaie.

Les jetons Dogecoin et Dogecoin-killer Shiba Inu se classent parmi les crypto-monnaies les plus échangées sur les bourses indiennes de crypto-monnaie. La rivalité DOGE et SHIB s’ensuit avec l’ajout de paires de négociation SHIB-DOGE sur les bourses au comptant.

Dogecoin se bat pour la domination des memecoins et maintient sa position dans le top 10 des cryptos

La pièce Shiba Inu, connue sous le nom de Dogecoin-killer, a brièvement renversé DOGE en capitalisation boursière la semaine dernière. Dogecoin a retrouvé sa capitalisation boursière perdue pour revendiquer sa place dans le top 10 des crypto-monnaies avec une augmentation du volume des échanges.

Les principaux échanges de crypto-monnaie Binance et Crypto.com ont ajouté la paire de trading SHIB-DOGE au lieu de la popularité croissante des deux memecoins. Shiba Inu a récemment noté une augmentation massive de l’activité en chaîne lorsque le volume des échanges quotidiens du memecoin a dépassé celui d’Ethereum, Solana et d’autres altcoins.

Les détenteurs de Dogecoin attendent le lancement du pont DOGE-ETH pour renforcer l’utilité du memecoin. Un partisan de Dogecoin @TDogeWhisperer a révélé que le développeur @michilumin travaille à la mise en place d’un nœud Starlink pour DOGE dans le cadre d’un effort à long terme pour aider les utilisateurs non bancarisés et non connectés.

Un nœud Starlink sera configuré pour #Dogecoin dans le cadre d’un effort à long terme pour aider ceux qui ne sont pas bancarisés et non connectés à économiser et à effectuer des transactions Il sera hors réseau et permettra à la monnaie décentralisée de proliférer. #Doge développeur @michilumin est le fer de lance des efforts d’ingénierie pic.twitter.com/6WhvBE5w0K – Doge Whisperer (@TDogewhisperer) 3 novembre 2021

Il n’y a pas encore de confirmation de Starlink sur les nouvelles.

À travers les bourses indiennes de crypto-monnaie, DOGE et SHIB sont les crypto-monnaies les plus échangées.

Les analystes ont évalué la tendance des prix DOGE pour examiner si Dogecoin pourrait atteindre 1 $. @Phoenix_Ash3s est d’avis que le prix DOGE s’est redressé contre Bitcoin au cours des premiers mois de 2021, depuis lors, le memecoin a atteint des sommets et des creux inférieurs, signalant généralement une tendance à la baisse.

L’analyste pense que pour que le prix DOGE atteigne 1 $, le memecoin a besoin d’un renversement de tendance pour rebondir.

Les analystes de Netcost-Security ont noté que le prix DOGE a du mal à percer malgré l’objectif de 1 $.

Avis de non-responsabilité : Netcost-Security a contacté Starlink pour obtenir une déclaration officielle sur les développements récents, mais il n’a pas encore eu de réponse.