Modèles : BTC/USD, ETH/USD | Cryptomonnaie

BTC/USD révèle un modèle

Le 3 novembre, le prix du Bitcoin a confirmé une tendance à la hausse en rebondissant sur sa ligne de tendance inférieure. Le modèle peut être tracé en reliant les niveaux élevés des 28, 29 octobre et 2 novembre et en définissant une ligne parallèle au niveau bas du 28 octobre.

Dans le cas où le taux BTC/USD continuerait à augmenter dans le modèle, il atteindrait finalement la zone de niveau record de la crypto à 66 640,00/66 920,00. Notez qu’une poussée pourrait être renforcée par le support de la moyenne mobile simple sur une période de 50 à 4 heures, qui le 4 novembre était située près de 61 310,00.

Cependant, une baisse potentielle de la paire pourrait chercher un support dans le plus bas niveau d’octobre à 58 000,00 et la moyenne mobile simple sur 200 périodes près de 58 500,00.

ETH/USD explose dans les canaux

En examinant le graphique de 4 heures de la paire ETH/USD, on peut constater que la paire est en train de monter en flèche dans des configurations de canaux ascendants. À savoir, depuis fin septembre, le taux a augmenté dans un modèle dominant de canal haussier. Pendant ce temps, plus récemment, depuis le 27 octobre, la paire a augmenté dans un canal plus petit.

Pendant ce temps, on peut remarquer que le taux utilise de nouveaux niveaux sans précédent comme support. Après que le taux ait enregistré un nouveau plus haut historique, l’ETH/USD revient au niveau élevé précédent avant de continuer à augmenter.

En ce qui concerne l’avenir, la paire devrait s’échanger latéralement entre le support de la zone 4 420,00/4 460,00 et la résistance des niveaux élevés à 4 632,00/4 666,00.

Un dépassement de la zone de résistance pourrait trouver une résistance dans les niveaux de prix ronds. Par exemple, la barre des 5 000,00 pourrait être atteinte en augmentant progressivement les bords du modèle de canal ascendant.

D’un autre côté, une baisse du taux ferait face au support de la zone 4 420,00/4 460,00, qui est renforcé par la ligne de tendance inférieure du modèle haussier du canal junior et la moyenne mobile simple de la période 50-4 heures.