Bitcoin reteste la prise en charge, le commerçant prévoyant une baisse du prix du BTC à 55 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a refusé aux traders leur grande percée le 4 novembre alors qu’une action latérale a entraîné le marché de plus en plus près de 60 000 $.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Hodlers BTC en mode « acheter la trempette »

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC/USD est revenu en dessous de 62 000 $ à 8 h UTC.

La paire a connu une période difficile de 24 heures après avoir atteint des sommets locaux supérieurs à 64 000 $, pour finalement rebondir à 60 000 $ dans une baisse brève mais significative.

Alors que certains ont suggéré que l’action des prix était un cadeau pour les investisseurs cherchant à ajouter à leur réserve de BTC avant une nouvelle hausse, les analystes se sont davantage concentrés sur des délais plus longs.

« Le nouveau test BTC a été un succès pendant trois semaines consécutives jusqu’à présent », a noté Rekt Capital à propos de la force de la barre des 60 000 $.

« Cela se déroule exactement comme je m’y attendais: BTC a terminé son rebond à 64k et le cycle de l’ETH a atteint plus de 4600 », a déclaré son collègue analyste Crypto Ed, dans une note plus prudente sur les mouvements de prix actuels.

« Retirer maintenant, doit être vu si nous allons vraiment aussi loin. Quand c’est bien, BTC à ~ 55k et ETH 37-3800. «

Bien que le résultat soit désagréable, un voyage dans la fourchette des 50 000 $ est sur la table depuis longtemps – Bitcoin étant toujours en mesure de conserver sa trajectoire haussière globale en conséquence.

Les sommets historiques de l’Altcoin continuent d’arriver

Altcoins, quant à lui, a continué à faire équipe pour atteindre de nouveaux sommets historiques dans un curieux écart par rapport aux performances à court terme sans intérêt de Bitcoin.

Jeudi, c’était au tour d’Ether (ETH) de se calmer de son nouveau sommet, tandis que Solana (SOL) a grimpé en flèche pour surperformer le reste des 10 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière.

Graphique en bougies SOL/USD sur 1 heure (FTX). Source : TradingView

Polkadot (DOT) est également revenu après la consolidation mercredi, atteignant 54,55 $ pour marquer un nouveau record.