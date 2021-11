Prix ​​Ethereum Classic pour retester 40 $ alors que les traders ETC se font marteler | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic est bloqué sous la barrière de résistance de 55,69 $ depuis plus d’un mois.

Une cassure en dessous de la ligne de tendance inclinée signalera le début d’une tendance baissière à 44,58 $ ou moins.

Une clôture décisive au-dessus de 74,12 $ signalera le début d’une tendance haussière.

Le prix Ethereum Classic montre que les traders perdent le contrôle et qu’une baisse pourrait arriver bientôt. Cependant, il existe une ligne de tendance de support qui décidera si l’ETC baisse ou reste sur place.

Prix ​​Ethereum Classic à un point d’inflexion

Le prix d’Ethereum Classic a connu plusieurs bas plus élevés depuis le 26 avril. Cependant, ETC a déjà produit une série de hauts plus bas, suggérant une congestion des prix. De plus, le prix Ethereum Classic a également du mal à atteindre des sommets plus élevés depuis le 2 octobre alors qu’il est aux prises avec la barrière de résistance de 55,69 $.

Ce mouvement suggère que les traders n’ont pas la force de déplacer l’ETC. Compte tenu des perspectives baissières à court terme sur la grande crypto, une rupture de la ligne de tendance inclinée pourrait être catastrophique pour le prix Ethereum Classic et déclencher une baisse à 44,58 $.

Briser cette position fera baisser le prix d’Ethereum Classic à 40 $, ce qui constitue une correction de 25% par rapport à sa position actuelle. Le prix Ethereum Classic pourrait glisser vers le plancher de support de 36,56 $ dans un cas baissier, où ETC pourrait former un double fond et donner un nouvel essai à la tendance haussière.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives baissières à court terme pour le prix Ethereum Classic, une clôture quotidienne décisive au-dessus de 55,69 $ indiquera que les traders sont de retour. Dans un tel cas, l’ETC pourrait grimper de 22% et rencontrer la zone d’approvisionnement de 68,14 $ à 74,12 $.

Une clôture quotidienne au-dessus de cette barrière confirmera le début d’une nouvelle tendance haussière et propulsera probablement l’ETC à 100 $.