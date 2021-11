La Réserve fédérale va réduire l’impression d’argent qui a alimenté les paris Bitcoin | Cryptomonnaie

La Réserve fédérale américaine a annoncé son intention de réduire ses achats d’obligations de 120 milliards de dollars par mois, faisant le premier pas vers la liquidation d’un programme d’impression monétaire post-coronavirus qui a inspiré de nombreux investisseurs à acheter du bitcoin comme couverture contre l’inflation.

La Fed a annoncé mercredi dans un communiqué qu’elle réduirait le rythme des achats d’actifs de 15 milliards de dollars par mois à partir de ce mois. Les achats de bons du Trésor américain chuteront à 70 milliards de dollars par mois contre 80 milliards de dollars, tandis que les achats de titres hypothécaires garantis par le gouvernement diminueront à 35 milliards de dollars par mois contre 40 milliards de dollars.

Dans le cadre de ce plan, la Fed continuera de réduire ses achats de 15 milliards de dollars chaque mois jusqu’à la fin du programme au milieu de l’année prochaine.

« Le comité juge que des réductions similaires du rythme des achats nets d’actifs seront probablement appropriées chaque mois, mais il est prêt à ajuster le rythme des achats si les changements dans les perspectives économiques le justifient », le comité de politique monétaire de la Fed, connu sous le nom de Le Federal Open Market Committee, ou FOMC, a déclaré dans le communiqué.

Les achats d’actifs – une forme de relance financée par de l’argent nouvellement créé, connu sous le nom d’« assouplissement quantitatif » ou QE – ont contribué à plus que doubler la taille du bilan de la Fed depuis mars 2020, à environ 8 600 milliards de dollars la semaine dernière. .

Prix ​​du bitcoin

La banque centrale américaine a laissé ses taux d’intérêt inchangés à près de 0 %, mais un nombre croissant d’analystes sur les marchés traditionnels prédisent que la Fed pourrait devoir commencer à relever le taux de référence pour contenir l’inflation à un moment où les prix à la consommation américains augmentent à un clip pas vu de manière soutenue depuis trois décennies.

Donc, si la Fed maintient le cap et se penche sur l’inflation, le bitcoin pourrait sembler de moins en moins attrayant en tant que couverture contre la dégradation du dollar, et le prix de la crypto-monnaie pourrait subir une pression à la baisse similaire aux prédictions du marché boursier.

Le prix du Bitcoin a brièvement chuté après la déclaration, mais au moment de la publication, il était essentiellement inchangé, autour de 62 300 $. La décision de la Fed avait été entièrement télégraphiée par les responsables avant la réunion et peut donc avoir été anticipée par le marché.

« D’une part, un resserrement de la politique monétaire peut entraîner une croissance moins rapide de la demande de bitcoins, car beaucoup l’utilisent pour couvrir l’inflation, et moins de QE, en théorie, signifie moins d’inflation », a déclaré Joe DiPasquale, PDG du fonds spéculatif de crypto-monnaie BitBull. Capitale. « D’un autre côté, les effets du plus grand QE de l’histoire peuvent conduire à la plus forte inflation de l’histoire, indépendamment de la tentative de la Fed de réduire. Si cela se produit, nous nous attendons à ce que la demande et les prix du bitcoin atteignent de nouveaux sommets historiques. »

DiPasquale a déclaré que BitBull avait un objectif de prix de 80 000 $ pour le bitcoin d’ici la fin de 2021.

« Prévu pour être transitoire »

Le président de la Fed, Jerome Powell, avait signalé lors d’une réunion en septembre qu’il y avait un « large soutien » pour commencer à réduire progressivement les achats d’actifs, sur la base d’un plan visant à achever l’effort « aux alentours du milieu de l’année prochaine, ce qui semble approprié ».

Un groupe croissant d’investisseurs de premier plan, dont le légendaire gestionnaire de fonds spéculatifs Paul Tudor Jones II et le capital-risqueur Peter Thiel, ont rejoint de nombreux commerçants de crypto qui parient que le bitcoin peut être efficace comme couverture contre l’inflation. Cela est principalement dû aux limites imposées aux nouvelles fournitures de bitcoin, telles que codées en dur dans la programmation sous-jacente de la blockchain vieille de 12 ans.

Les analystes de JPMorgan ont écrit récemment que de plus en plus d’investisseurs considèrent la crypto-monnaie comme une couverture contre l’inflation.

Mais le bitcoin a également souvent été fortement corrélé avec les actions américaines, qui peuvent subir une pression à la baisse lorsque la Fed resserre sa politique monétaire, car des coûts d’emprunt plus élevés se traduisent souvent par des coûts de financement plus élevés pour les entreprises, devenant potentiellement un frein aux bénéfices trimestriels.

Dans la déclaration de mercredi, le FOMC a déclaré avoir noté que l’inflation était « élevée », mais a déclaré que les facteurs à l’origine des augmentations des prix à la consommation devaient « être transitoires ».