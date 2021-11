Shiba Inu renverse le volume des échanges d’Ethereum et de Solana sur Binance alors que l’activité en chaîne explose | Cryptomonnaie

Le volume des échanges quotidiens de Shiba Inu sur le plus grand échange de crypto-monnaie au monde a dépassé Ethereum et Solana.

Échange sans commission Robinhood a tease la liste SHIB sur une récente histoire Instagram, pas encore d’annonce officielle.

Les baleines Ethereum continuent l’accumulation de SHIB alors que l’activité en chaîne du memecoin explose.

Le détenteur de Shiba Inu qui a atteint 8 000 $ à 5 milliards de dollars a déplacé les avoirs de SHIB vers quatre nouveaux portefeuilles.

L’activité en chaîne du jeton Shiba Inu a connu une augmentation massive, le volume des échanges quotidiens de SHIB dépassant Ethereum, Solana et Binance Coin sur Binance. Les rumeurs d’une cotation de Robinhood ont alimenté l’augmentation du volume des échanges SHIB sur les bourses au comptant.

Shiba Inu a retourné l’Ethereum et les tueurs d’Ethereum sur le plus grand échange au monde

Selon les données de l’agrégateur de données crypto CoinGecko, le volume des échanges quotidiens (24h) pour Shiba Inu a dépassé Ethereum, Binance Coin, Solana, Dogecoin et d’autres projets tueurs d’Ethereum sur les marchés USD Tether.

Les rumeurs de l’inscription du jeton Shiba Inu sur Robinhood ont fait grimper le prix du memecoin au cours du mois dernier. L’échange sans commission a récemment publié une question mettant en vedette le jeton Shiba Inu sur une histoire Instagram, déclenchant les rumeurs d’une prochaine inscription SHIB.

Une pétition pour répertorier SHIB sur Robinhood hébergée sur Change.org a maintenant dépassé les 500 000 signatures, ce qui en fait l’une des plus populaires de la plate-forme.

Alors que les partisans ont critiqué le memecoin pour sa grande concentration par les portefeuilles de baleines, les grands investisseurs de portefeuille continuent l’accumulation de SHIB. Une baleine Ethereum a récemment ajouté 153 milliards de jetons SHIB à son portefeuille.

Le plus grand avoir ERC-20 du portefeuille de baleines est le jeton SHIB.

Accumulation de SHIB par la baleine Ethereum.

Historiquement, l’accumulation par les baleines a déclenché un rallye dans SHIB, envoyant la crypto-monnaie sur le thème de Shiba-Inu à son plus haut niveau.

Une autre baleine mystérieuse, célèbre pour avoir réalisé un bénéfice de plus de 5 milliards de dollars grâce à un achat de 8 000 $ de jetons SHIB en août 2020, transfère ses avoirs vers de nouveaux portefeuilles. Les nouveaux portefeuilles ne sont pas associés à des échanges, et les experts attendent un mouvement de la baleine SHIB.

Le portefeuille était en sommeil pendant plus d’un an et a commencé à déplacer les avoirs en jetons SHIB le 3 novembre.

Un analyste de crypto-monnaie de la chaîne YouTube « TheFinanceValueGuy », a récemment analysé la tendance des prix SHIB. L’analyste a noté que le jeton SHIB a notoirement rebondi de 0,00005 $ à plusieurs reprises dans le passé.

L’analyste estime que la pression de vente des comptes de baleines a déclenché la récente baisse du prix du SHIB. Tirant des similitudes dans les tendances des prix SHIB et DOGE, l’analyste s’attend à ce que Shiba Inu atteigne un nouveau sommet historique.