Le prix de Cardano vise 10 $ suite à de nouveaux partenariats en Afrique | Cryptomonnaie

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, explique pourquoi le réseau de contrats intelligents s’est associé à des pays africains.

Hoskinson a rejeté les rumeurs de brûlure de l’ADA, déclarant que Cardano se concentre sur la stabilité.

Les analystes prédisent le retour de Cardano dans les trois premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, révèle qu’ADA compte sur « l’effet vache intelligente ». Le problème de la vache intelligente est que lorsqu’un groupe d’individus est confronté à une tâche techniquement difficile, l’un des membres la résout. Hoskinson s’attend à ce que les partenariats de Cardano avec les gouvernements africains influencent les régulateurs aux États-Unis.

Cardano noue des partenariats en Afrique en mettant l’accent sur les applications blockchain du monde réel

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, parcourt le continent africain, rencontre les régulateurs et noue des partenariats avec des gouvernements et des hommes d’État.

Hoskinson pense que les gouvernements ont enfreint la vie privée et ont censuré les informations publiques. Il souligne que les régulateurs américains doivent encore se concentrer sur la construction de l’industrie de la blockchain.

Le co-fondateur d’Ethereum s’appuie sur « l’effet vache intelligente » pour Cardano pour avoir un impact sur les régulateurs et les gouvernements du monde entier. Hoskinson a noté lors d’une récente session de questions-réponses sur YouTube que l’Afrique est particulièrement bien placée pour adopter la technologie blockchain plus rapidement que les autres continents. Le continent est précisément positionné pour bénéficier du développement de la technologie blockchain avec la mise à niveau technique en cours.

Un article de blog publié par Input Output Hong Kong (IOHK), la société derrière Cardano, lit,

Eh bien, l’Afrique est un continent vraiment spécial et intéressant dans la mesure où il subit une mise à niveau massive. Il n’y a aucune allégeance aux systèmes du passé parce que ces systèmes n’ont pas toujours aussi bien fonctionné ici. Cela signifie donc qu’au cours des 10 ou 20 prochaines années, chaque chose – du fonctionnement de la conformité au fonctionnement des marchés boursiers en passant par le fonctionnement de l’identification nationale et le fonctionnement du monde universitaire – est susceptible de changer.

Le fondateur a rejeté les récentes rumeurs de mise en œuvre de la politique de brûlage à Cardano. Cardano n’a pas l’intention de brûler des jetons. La disposition actuelle de mise en jeu d’ADA a attiré plus de 70 % de l’offre en circulation. Le pourcentage de jetons mis en jeu continue d’augmenter alors que Cardano se prépare pour la prochaine mise à niveau de son réseau.

Pourcentage du total des jetons ADA mis en jeu depuis janvier 2021

Les analystes ont prédit qu’ADA pourrait faire son retour dans le top cinq des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Gert van Lagen, analyste de crypto-monnaie et YouTuber, s’attend à ce qu’ADA entre en mode de découverte des prix sur le marché haussier en cours. Lagen a évalué la tendance des prix de l’ADA et l’a comparée aux performances du tueur d’Ethereum lors de la course de traders de 2017.

Comparaison côte à côte de la tendance des prix ADA en 2018-20 et 2020-22

L’objectif 2022 de Lagen pour le prix ADA est de 22 $. L’analyste s’attend à ce que le jeton natif de Cardano dépasse les 10 $ d’ici la fin de 2021 sur la base de son analyse.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit qu’ADA devait récupérer un support de 2,10 $ pour devenir haussier.