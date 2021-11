L’application de micro-investissement australienne Bamboo lève 3 millions de dollars et vise le marché américain | Cryptomonnaie

Blake Cassidy voit un exode des cerveaux en provenance d’Australie, car l’ASX n’est pas enclin à répertorier les sociétés de cryptomonnaie.

Blake Cassidy, PDG de l’application australienne de micro-investissement Bamboo, a affirmé que le parti pris de l’Australian Securities Exchange (ASX) contre la cotation des sociétés de cryptomonnaie provoquait une fuite des cerveaux australienne qui incite les entreprises à rechercher une cotation aux États-Unis.

Les commentaires de Cassidy interviennent la même semaine où la société a annoncé un tour d’investissement de série A de 3 millions de dollars (4 millions de dollars australiens) comprenant la participation du plus grand fonds spéculatif de crypto-monnaie d’Australie, Orthogonal Trading, Mountain Ash Investment Management et VP Capital.

Bamboo est une application de micro-investissement qui permet aux utilisateurs d’acheter de petites quantités de devises numériques telles que BTC et ETH en arrondissant au dollar supérieur chaque achat et en utilisant la différence pour acheter tout actif proposé par l’application.

Cassidy a déclaré au Sydney Morning Herald que lorsque lui et son équipe étaient en train d’obtenir des bailleurs de fonds pour l’application de micro-investissement basée sur la cryptomonnaie, on lui a demandé s’il poursuivrait une liste australienne locale. Sa réponse a été un simple « Non ».

« Les entreprises comme la nôtre qui ont besoin de lever des capitaux et de se développer rapidement doivent se tourner vers l’Amérique du Nord, car nous ne pouvons pas le faire ici.

Bamboo se prépare peut-être déjà à l’expansion du marché américain et même à une inscription potentielle sur la base des informations contenues dans une annonce récente. L’entreprise « voit une lacune sur le marché pour son application simple et accessible qui se concentre sur la micro-épargne et utilise sa stratégie de rafles ». Une partie des 3 millions de dollars levés ira aux efforts d’expansion aux États-Unis.

Bamboo est loin d’être la première entreprise à suggérer que l’ASX est biaisé contre les entreprises qui traitent des crypto-monnaies. Animoca Brands, le développeur de jeux NFT et de propriétés virtuelles derrière F1 Delta et un acteur clé de The Sandbox, a été démarré de l’ASX en mars 2020 pour non-respect des règles de l’ASX.

Animoca est maintenant basé à Hong Kong et était évalué à environ 2,2 milliards de dollars après un tour de table de 65 millions de dollars le mois dernier.

L’ASX a déclaré que bien qu’ils soient conscients de l’intérêt pour les entreprises australiennes de cryptomonnaie, un équilibre réglementaire doit être maintenu pour protéger les intérêts du marché. L’ASX a également souligné la récente approbation provisoire des ETF Bitcoin et Ethereum.

En juillet 2021, l’ASX a mis en garde les investisseurs australiens contre l’achat de devises numériques sur les bourses en raison de préoccupations concernant la propriété de soi et la garde des changes. L’ASX pense qu’un environnement plus réglementé pourrait contrer certains des risques entre l’auto-garde et la conservation des pièces en bourse.

Cassidy a noté qu’il existe un élément de concurrence entre l’ASX et les échanges crypto et il suggère, « il y a probablement un élément anticoncurrentiel ».