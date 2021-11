Reste-t-il de l’énergie à Solana (SOL) pour maintenir l’ascension ? | Cryptomonnaie

Solana (SOL) augmente le plus aujourd’hui parmi les 10 premières crypto-monnaies. L’altcoin a atteint un nouveau sommet et a augmenté de plus de 10%.

Meilleures pièces de CoinMarketCap

SOL/USD

Sur le calendrier horaire, Solana (SOL) fait face à une correction à court terme après un nouveau sommet à environ 230 $.

Graphique SOL/USD par TradingView

D’un point de vue technique, la correction en cours peut se poursuivre jusqu’à ce que Solana (SOL) touche l’EMA 55. Le volume de vente des échanges est faible, ce qui signifie qu’il existe un potentiel élevé de rebond depuis cette zone.

Graphique SOL/USD par TradingView

Sur le graphique 4H, la baisse pourrait être plus profonde si les traders ne peuvent pas maintenir l’altcoin au-dessus de 220 $.

À cet égard, la baisse des prix peut ramener SOL au support le plus proche à 219 $. Au cas où les vendeurs le cassent et corrigent ci-dessous, les traders pourraient perdre leur initiative en termes de croissance future.

Graphique SOL/USD par TradingView

À plus long terme, Solana (SOL) pourrait faire face à une baisse à court terme avant de faire un autre effort pour mettre à jour les pics.

Un tel scénario est confirmé par un profond repli après un nouveau sommet à 235 $. Si la baisse se produit, la baisse peut conduire SOL à la résistance à 214 $ bientôt.

SOL se négocie à 225,66 $ au moment de la publication.