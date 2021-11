Dans le procès Craig Wright, les plaignants exposent des schémas de fraude, de tromperie et d’orgueil | Cryptomonnaie

L’autoproclamé « Satoshi » aura beaucoup à aborder lorsqu’il prendra la parole jeudi.

Les avocats d’Ira Kleiman et de W&K Info Defence Research, LLC ont commencé à dresser un portrait peu flatteur de Craig Wright, de ses pratiques commerciales et de ses relations interpersonnelles devant les tribunaux mardi et mercredi.

Tout a commencé avec l’ancien développeur de Bitcoin Gavin Andresen, qui a témoigné que Wright – l’informaticien australien le plus connu pour sa prétention très controversée d’être Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de la crypto-monnaie – l’a « bamboozé ».

Dans une déposition vidéo préenregistrée présentée au tribunal mardi, Andresen a déclaré qu’il avait commencé à douter de l’affirmation de Wright après avoir notoirement omis de fournir la preuve crypto qu’il avait accès aux clés privées de Satoshi.

« Je commence à douter de moi et à imaginer les manières intelligentes dont vous auriez pu me piéger… », a écrit Andresen à Wright le 3 mai 2016, dans un e-mail présenté au tribunal.

« La preuve charabia qu’il a publiée était certainement une tromperie, sinon un mensonge pur et simple », a déclaré Andresen aux avocats des plaignants. « Il m’a embobiné, là. »

Le témoignage d’Andresen n’était qu’un avant-goût de ce qui allait arriver les jours 2 et 3 du procès Kleiman contre Wright, qui est étroitement surveillé en raison de l’histoire du défendeur qui prétend être l’inventeur du Bitcoin mais ne parvient pas à le prouver de manière concluante.

Si les plaignants gagnent, Wright pourrait être condamné à leur donner une partie des droits de propriété intellectuelle et une part pouvant atteindre 1,1 million de bitcoins, d’une valeur de 68 milliards de dollars, que les plaignants prétendent contrôler. Cependant, de nombreux membres de la communauté crypto ont remis en question l’existence de ces pièces et, si elles existent, si Wright les contrôle en fait – et même s’il le fait, si le tribunal sera en mesure de le forcer à se conformer aux décisions du jury. décision.

« Je n’ai jamais eu un centime »

Jamie Wilson, directeur de la société australienne de cybersécurité Cryptoloc, a témoigné via une déposition vidéo préenregistrée sur son ancienne relation commerciale avec Craig Wright.

Wilson a déclaré aux avocats des plaignants qu’il avait rencontré Wright en 2012 après avoir entendu parler du bitcoin en 2011, et qu’il avait accepté un poste de directeur dans plusieurs des sociétés de Wright, notamment Hotwire et Coin Exchange.

Le 23 octobre 2013, Wilson a envoyé à Wright un e-mail de démission de ses fonctions dans quatre des sociétés de Wright avec effet immédiat.

« Je ne me sentais pas à l’aise », a déclaré Wilson aux avocats lorsqu’ils lui ont demandé la raison de sa démission. « Je n’aimais pas la façon dont il menait ses affaires, son éthique et sa morale, la façon dont il traitait les gens. »

Wilson a déclaré qu’il était devenu méfiant à l’égard de Wright lorsqu’il a remarqué « beaucoup de bitcoins » et d’argent provenant des États-Unis dans les bilans des entreprises. Craignant que l’argent ne soit le résultat d’un contrat du gouvernement américain dont il n’était pas au courant, Wilson a déclaré qu’il a fait part de ses préoccupations à Wright qui lui a dit que l’argent provenait d’activités de recherche et développement non spécifiées.

Lorsque Wilson a approfondi les dossiers de l’entreprise, a-t-il déclaré aux avocats, il a découvert que l’argent provenait de W&K.

Wilson a déclaré que ses soupçons avaient été accrus par le changement de comportement et de mode de vie de Wright après la mort de Dave Kleinman en avril 2013. Avant la mort de Kleinman, Wilson a décrit Wright comme conduisant « une voiture très bon marché », vivant dans des propriétés locatives et portant des sweats à capuche.

Après la mort de Dave, Wilson a décrit le nouvel intérêt de Wright pour « les montres, les costumes tape-à-l’œil… un changement radical de mode de vie ».

« Son arrogance, croyant qu’il devait changer lui-même, cela a juste causé beaucoup de problèmes », a déclaré Wilson.

Wilson a également déclaré que Wright ne l’avait jamais payé – ni aucun autre employé de Hotwire – pendant la période d’emploi de Wilson.

« Je n’ai pas reçu un centime », a déclaré Wilson. Il a ajouté qu’il n’avait jamais été remboursé des frais de voyage ou de l’acompte sur un bien locatif pour un bureau, et que les autres employés de Wright avaient été obligés d’emprunter de l’argent à des amis et à la famille pour rester à flot.

Wilson a témoigné qu’il ne s’attendait pas à recevoir un salaire, cependant, et n’a découvert son prétendu salaire de 150 000 $ par an que lorsque l’Australian Tax Office (ATO) l’a informé qu’il devait payer des impôts, car Wright avait signalé le paiement. .

« Je n’ai jamais eu un centime, de toute façon », a réitéré Wilson.

Ira Kleiman prend la parole

Le frère de David Kleiman, Ira, le représentant personnel de la succession Kleiman et demandeur dans cette affaire, a pris la parole mercredi.

Kleiman a déclaré au jury qu’il avait rencontré Wright pour la première fois en février 2014, environ un an après la mort de Dave, lorsque l’ami de Dave, Patrick Paige, avait transmis à Ira un e-mail de Wright (daté du 12 février 2014) discutant de leur prétendu partenariat pour extraire le bitcoin.

Un jour après avoir reçu l’e-mail de Paige, Ira a contacté Wright pour lui demander plus d’informations sur la prétendue implication de son frère dans la création du bitcoin :

« Puis-je vous demander si Dave a joué un rôle dans l’écriture du PDF original sous l’alias asiatique ? » Kleiman a écrit à Wright, dans une référence apparente au livre blanc fondateur de Nakamoto sur le bitcoin. «Je n’ai aucun intérêt à ce que l’attention du public en découle. Je pense juste que ce serait cool si David jouait un rôle dans la création de quelque chose d’aussi incroyable.

Le tribunal a ensuite entendu parler de deux mois de communication entre Ira Kleiman et Wright, où les deux ont discuté du rôle que Wright prétendait que lui et Dave avaient joué dans la création du bitcoin.

« J’avais des compétences en mathématiques et un codage qui était franchement grossier (mieux que certains, mais vraiment) », a déclaré Wright à Ira Kleiman dans un e-mail daté du 7 mars 2014. « Dave pouvait modifier son chemin à travers l’enfer et revenir. Je ne suis pas un joueur d’équipe. Je suis un terrible patron et un esclavagiste, mais avec Dave j’étais bien plus… Satoshi était une équipe.

Méfiance croissante

Mais en avril 2014, la relation entre Kleinman et Wright semble avoir commencé à se dégrader.

Ira Kleiman a montré au jury un e-mail qu’il a reçu le 15 avril 2014 d’Andrew Miller, un employé de l’Australian Tax Office, au sujet de la succession de Dave.

Ira a déclaré au jury que, grâce à l’e-mail de Miller, il avait appris pour la première fois que Wright avait poursuivi W&K devant un tribunal australien, et que Wright avait déclaré aux autorités australiennes qu’il avait payé la succession de Dave 40 millions de dollars australiens pour « financer les projets » de W&K.

Dans l’e-mail, Miller a posé à Kleiman une série de questions sur W&K, notamment s’il savait que Wright avait intenté une action en justice contre la société en Australie, ou que la succession de Dave aurait reçu une caution d’une valeur de 40 millions de dollars australiens de Wright pour financer les projets de W&K.

L’e-mail de Miller indiquait également qu’il y avait un accord de règlement pour le transfert de propriété de W&K à une entité détenue par Wright, et qu’une femme vietnamienne de 21 ans nommée Uyen Nguyen avait été nommée directrice de W&K. Miller a demandé à Kleiman s’il avait demandé à Nguyen d’accepter l’accord de règlement.

Kleiman a déclaré au jury qu’au moment de l’e-mail de Miller, il n’était pas au courant de W&K et n’avait jamais rencontré ou entendu parler de Nguyen. Il a également déclaré que la succession n’avait reçu aucune somme d’argent de Craig Wright ou de toute entité liée.

Le 23 avril 2014, Kleiman a contacté Wright par e-mail pour obtenir des réponses. « J’ai l’impression qu’il y a des divergences dans les contrats entre vous et W&K, comme la signature de Dave, sa démission, le transfert de toute valeur comptable, le rôle de directeur d’Uyen, les projets BAA, etc. échange contractuel », a écrit Kleiman.

« D’après ces documents, il semble clair que vous voyez un transfert systématique d’actifs de W&K vers vous. Jusqu’au 15 avril, je croyais complètement à ce que vous me disiez », a écrit Kleiman dans un autre e-mail à Wright. « Mais vous n’avez jamais mentionné les actions que vous meniez contre W&K avant de nous contacter. »

Les avocats des plaignants ont montré au jury un contrat qui aurait été signé par Dave Kleiman le 2 avril 2013 – 24 jours avant sa mort – qui donnait à Wright le contrôle des actifs de W&K.

La signature montrée au jury – nette et inclinée – différait considérablement des signatures antérieures de Dave Kleiman, comme celle montrée dans son testament, où il signait avec un grand « D » en boucle suivi d’un gribouillis.

« Ce n’est pas la signature de mon frère », a déclaré Kleiman au jury, se référant à la signature sur le contrat.

Plus tard ce mois-ci, le 29 avril 2014, Miller a écrit un autre e-mail à Kleiman, lui demandant de confirmer la véracité d’un contrat de mars 2014 déposé auprès de l’ATO par Wright.

« Cela suggère que vous avez acquis pour 10 500 000 $ d’actions dans une société australienne ‘Coin Exch’ Pty Ltd. Le saviez-vous et, si oui, sous quelle forme avez-vous payé cette part de capital ? »

Kleiman a déclaré au jury qu’il n’avait jamais acheté d’actions de Coin Exchange.

L’ancien avocat de nChain prend la parole

Jimmy Nguyen, un ancien avocat de nChain, la société basée à Londres où Craig Wright est scientifique en chef, a également témoigné de la nature de l’implication de Wright chez nChain et de ses prétentions à être Satoshi Nakamoto.

Nguyen a déclaré que Wright lui avait dit que lui et Dave Kleiman avaient tous deux publié des articles à partir des comptes de Satoshi.

Il a également déclaré qu’en 2014, Wright a affirmé qu’il avait « plus d’argent que le Rwanda ».

Wright devrait prendre la parole jeudi.