Les législateurs américains exhortent le président de la SEC à approuver l’ETF Bitcoin spot | Cryptomonnaie

La SEC a été interrogée par des législateurs américains sur les raisons de sa réticence à approuver un ETF spot Bitcoin.

Les deux membres du Congrès ont souligné que les ETF Bitcoin spot offrent une meilleure protection des investisseurs qu’un produit à terme.

En outre, ils ont ajouté que les investisseurs devraient avoir le choix du produit qui leur convient le mieux et de leurs objectifs d’investissement.

Les membres du Congrès américain Tom Emmer (R-Minn) et Darren Soto (D-Fla) ont interrogé la Securities & Exchange Commission sur les raisons pour lesquelles l’agence n’est pas à l’aise avec l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant.

Les membres du Congrès soutiennent que l’ETF Bitcoin spot offre une meilleure protection des investisseurs

Les membres du Congrès ont plaidé pour l’approbation de l’ETF Bitcoin spot dans une lettre adressée au président de la SEC, Gary Gensler, le 4 novembre.

Dans la lettre, la SEC a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle était à l’aise avec l’approbation d’un ETF basé sur des contrats à terme Bitcoin, mais pas d’un ETF au comptant BTC. Le premier ETF à terme Bitcoin de ProShares a été lancé récemment en octobre.

Selon Emmer et Soto, les ETF Bitcoin spot sont basés directement sur la nouvelle classe d’actifs, qui offre aux investisseurs une meilleure protection que le produit à terme. Ils ont déclaré qu’à moins qu’il n’y ait des avantages clairs et démontrables en matière de protection des investisseurs du produit dérivé, « les investisseurs devraient avoir le choix du produit qui leur convient le mieux et de leurs objectifs d’investissement ».

Les deux membres du Congrès ont conclu que puisque la SEC a le pouvoir d’approuver les ETF à terme Bitcoin, elle devrait également être en mesure d’approuver les ETF au comptant Bitcoin.

La SEC a récemment publié un avis le 2 novembre, sollicitant des commentaires sur la demande de Grayscale de convertir son Bitcoin Fund (GBTC) en un ETF spot.

L’autorité de réglementation des valeurs mobilières a jusqu’au 24 décembre pour prendre une décision sur l’ETF Bitcoin de Grayscale, mais l’agence a l’habitude d’étendre les décisions sur les applications d’ETF spot BTC.

Le prix du Bitcoin attend la prochaine étape vers 66 000 $

Le prix du Bitcoin a dépassé le modèle de canal parallèle descendant, prêt à viser son objectif haussier à 66 702 $.

Trancher au-dessus de la limite supérieure du modèle graphique dominant était crucial pour la prochaine remontée des prix du Bitcoin.

La prochaine cible pour le prix du Bitcoin se situe sur la ligne de tendance supérieure du modèle de canal parallèle supérieur, à 66 702 $. Pour que l’objectif haussier soit atteint, la BTC doit se maintenir au-dessus des niveaux de support critiques.

Graphique de 4 heures BTC/USDT

La première ligne de défense pour le prix du Bitcoin est de 62 147 $, où se rencontrent les moyennes mobiles simples (SMA) de 21 et 100 sur quatre heures. Le support suivant pour BTC se situe au 50 SMA de quatre heures à 61 151 $, où la limite supérieure du canal parallèle et les niveaux de retracement de Fibonacci à 78,6 % coïncident également.