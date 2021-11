Les acheteurs d’IOTA attendent une entrée haussière claire, anticipant une cassure de 70% | Cryptomonnaie

Le prix de l’IOTA a augmenté de plus de 23% depuis le 27 octobre e , créant des conditions haussières alors que la majeure partie du marché était confrontée à une pression de vente intense.

, créant des conditions haussières alors que la majeure partie du marché était confrontée à une pression de vente intense. Un événement de consolidation prolongé dure depuis plus de deux mois.

Des opportunités longues et courtes à proximité existent, mais le sentiment et la structure actuels du marché favorisent les haussiers.

Le prix IOTA est bloqué dans le Cloud. Le Cloud est un endroit misérable pour tout trader auquel participer. L’un des avantages du système Ichimoku Kinko Hyo est qu’il indique aux traders quand ne pas trader – et à l’intérieur du Cloud, c’est l’un de ces moments.

Le prix de l’IOTA se prépare à un mouvement au-dessus du Cloud, les traders et les traders indécis

L’action des prix de l’IOTA a finalement montré des preuves que la consolidation de deux mois se terminera bientôt. Le trading à l’intérieur du Cloud au cours des cinq derniers jours de bourse crée une pression pour une sortie de la consolidation. Le Cloud représente la volatilité, l’indécision, les faux pas et la misère. C’est l’endroit où les comptes de trading vont mourir. Cependant, le Cloud est le dernier lieu de repos avant que de nouvelles tendances ne commencent ou que les anciennes ne reprennent.

Bulls eye une hypothétique entrée longue au-dessus du Cloud à 1,52 $. Une clôture quotidienne à ou légèrement au-dessus de 1,52 $ confirmerait le prix de l’IOTA dans une entrée de cassure haussière idéale d’Ichimoku. Le stop loss serait légèrement inférieur au Cloud à 1,38 $ avec un objectif de profit projeté à 2,52 $ – légèrement en dessous du plus haut historique. Un stop suiveur aiderait à protéger tous les bénéfices implicites réalisés en raison d’un mouvement rapide au-dessus du Cloud.

Graphique Ichiumoku journalier IOTA/USD

L’idée longue est invalidée si l’entrée courte se déclenche.

Un soutien important pour le prix IOTA existe entre 1,30 $ et 1,35 $. Les Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A et 2021 Volume Point Of Control se situent tous dans cette fourchette de prix. Si le support échoue dans cette fourchette de prix, une configuration courte potentielle se développe avec une entrée à une clôture quotidienne proche de 1,19 $, un stop loss à 1,32 $ et un objectif de profit à 0,79 $. Un stop suiveur serré aiderait à limiter tout profit potentiel, d’autant plus que les acheteurs en baisse peuvent intervenir très peu de temps après le déclenchement de l’entrée.

Graphique Ichimoku journalier IOTA/USD

L’idée courte est invalidée si l’entrée longue se déclenche.