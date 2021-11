Le prix de VeChain s’interrompt avant que l’EFP n’atteigne 0,18 $ | Cryptomonnaie

Le prix de VeChain se positionne pour une cassure afin de commencer un rallye vers de nouveaux sommets historiques.

Les acheteurs doivent investir dans VeChain pour briser les niveaux de résistance à venir.

L’échec des traders à rallier VeChain pourrait déclencher un retour à 0,106 $.

Le prix de VeChain est sur le point de connaître un grand rallye, en attendant un retour à 0,15 $. Cependant, les conditions favorisent une légère pause dans la zone de valeur actuelle alors que les traders et les traders font une pause pour déterminer leur prochain mouvement.

Le prix de VeChain se maintient tandis que les traders décident quand – ou si – pousser plus haut

L’action des prix VeChain a une certaine résistance importante à venir. Pour confirmer qu’une nouvelle phase d’expansion haussière est sur le point de commencer, VeChain doit d’abord clôturer au-dessus des niveaux de résistance primaires au-dessus : l’angle de tendance baissière subjectif à 0,146 $ et le plus haut swing le plus récent à 0,148 $. Une pause dans l’élan et une certaine appréhension des acheteurs à l’idée d’entrer dans la zone de valeur actuelle sont compréhensibles.

Une idée de transaction longue hypothétique serait un stop d’achat au-dessus des deux niveaux de résistance pour une entrée à 0,15 $. Le stop loss ramènerait le prix de VeChain en dessous de la ligne de tendance à 0,14 $ avec un objectif de profit projeté à 0,1850 $. Bien sûr, il est tout à fait possible que 0,1850 $ soit dépassé au milieu de certains achats FOMO, mais 0,1850 $ a une collection de niveaux de profil de Fibonacci et de volume indiquant une pression de vente probable à ce niveau.

VET/USD 0,002 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Si les acheteurs ne peuvent ou ne veulent pas pousser le prix de VeChain au-dessus de sa résistance à court terme, les vendeurs pourraient entrer et tenter de prendre le contrôle des acheteurs. Si une nouvelle colonne O se développe et casse un double fond à 0,128 $, alors un modèle Point and Figure extrêmement baissier serait confirmé : le Bullish Fakeout. Une transaction à découvert théorique basée sur le Bullish Fakeout serait un stop de vente à 0,126 $, un stop loss à 0,134 $ et un objectif de profit à 0,106 $.

VET/USD 0,002 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion