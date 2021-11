Les vendeurs de Chainlink arrêtent leur élan haussier et LINK pourrait revenir à 27 $ | Cryptomonnaie

Le prix du maillon de chaîne récupère toutes les pertes de 11% de mercredi dernier.

Bien que techniquement haussier, l’élan doit revenir pour pousser Chainlink plus haut.

Potentiel de hausse probablement plafonné à près de 45,00 $

Le prix Chainlink recherche plus d’acheteurs pour l’aider à dépasser le niveau de 32,50 $. Cependant, une cassure au-dessus de la résistance à court terme pourrait être stoppée contre une zone de résistance de confluence à 45 $.

La dynamique des prix Chainlink ralentit alors que les commerçants voient un potentiel de hausse limité

L’action des prix Chainlink a retracé toutes les pertes subies sur la route à 11% de mercredi dernier. Il a fallu une semaine aux traders Chainlink pour récupérer cette perte qui pourrait être considérée à la fois comme un signe haussier et baissier. Quelle que soit la façon dont on interpréterait cette action sur les prix, le système Ichimoku Kinko Hyo fournit une vision claire de la situation commerciale actuelle de Chainlink.

Actuellement, Chainlink a rempli toutes les conditions nécessaires pour une entrée de cassure Ichimoku haussière idéale : Future Senkou Span A est au-dessus de Future Senkou Span B, la clôture est au-dessus du Cloud, la clôture est au-dessus de Tenkan-Sen et Kijun-Sen et de Chikou Span est au-dessus des chandeliers et en open space.

Une transaction longue hypothétique pour le prix de Chainlink serait un arrêt d’achat lorsque la clôture quotidienne est légèrement supérieure à la clôture la plus récente de 32,56 $, avec un stop loss à 30,00 $ et un objectif de profit à 45 $. 45 $ est l’expansion de Fibonacci à 161,8% du 12 octobree bas au 27 octobree haute. De plus, 45,00 $ est le sommet du canal précédent du drapeau baissier de juin 2021 – qui a servi de niveau de résistance principal pour le reste de 2021.

Graphique Ichiumoku quotidien LINK/USDT

Toute perspective haussière du prix de Chainlink serait invalidée si une cassure baissière idéale d’Ichimoku se produisait. Pour que le scénario baissier prenne le dessus, Chainlink devrait chuter plus bas et clôturer à 24,50 $.