Ethereum en mode de découverte de prix peut ne pas s’arrêter avant que l’ETH n’atteigne 7 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum atteint un nouveau record historique, dépassant le niveau de 4 600 $.

Le potentiel de hausse reste fort tant que la dynamique continue de porter Ethereum à la hausse.

7 300 $ devraient être le prochain sommet significatif avant que les vendeurs n’interviennent.

Le prix de l’Ethereum a gagné un impressionnant 6% lors de la séance commerciale de mardi, surpassant Bitcoin de près de deux à un. L’élan positif persiste et Ethereum pourrait être sur le point de connaître l’une des hausses les plus importantes et les plus rapides des trois dernières années.

L’action des prix Ethereum surpasse Bitcoin à la recherche de nouveaux sommets

Le prix d’Ethereum a une projection actuelle à 7 300 $. Les articles et analyses précédents ont identifié 6 400 $ comme la prochaine zone de valeur qu’Ethereum atteindrait avant de trouver un sommet temporaire. Cependant, compte tenu de la récente flambée des prix et de la construction actuelle du graphique Point et Figure ci-dessous, 6 400 $ peuvent être trop conservateurs. La méthode de la cible de profit vertical identifie 7 300 $ comme le potentiel de profit projeté de la colonne X précédente. 7 300 $ est également le niveau d’expansion de Fibonacci à 200 %. Cette zone de confluence est probablement la zone où Ethereum atteindra avant de trouver une grande pression de vente.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Certains risques à la baisse pour le prix de l’Ethereum sont présents. Lorsque Ethereum atteindra 5 000 $, il développera un modèle de pôle et pourrait faire face à une pression de vente. Les shorts peuvent recevoir une entrée en dessous de la fourchette de 50% de la colonne X à 4 500 $. Des mouvements inférieurs à 4 000 $ sont possibles, mais ils ne se produiront probablement ni ne seront maintenus à moins qu’un triple fond ou un triple fond divisé ne se développe et se brise ensuite près du niveau de 3 900 $. Dans ce scénario, un nouveau test de la fourchette moyenne de 3 000 $ est probable.