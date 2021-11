Litecoin vise 1 000 $ alors que la Commonwealth Bank of Australia offre un accès au LTC | Cryptomonnaie

Principale banque australienne, Commonwealth Bank of Australia offre désormais aux utilisateurs la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir du Litecoin.

Les analystes ont prédit que le prix du Litecoin pourrait grimper plus haut, s’attendant à ce que le LTC atteigne 1 000 $ au cours de la saison des altcoins.

L’activité en chaîne de Litecoin a explosé après le lancement de la carte de débit Visa LTC alimentée par Unbanked.

L’activité en chaîne sur le réseau Litecoin a atteint un pic après le lancement de la carte de débit de l’altcoin. Les titulaires de carte Litecoin peuvent désormais dépenser l’altcoin chez près de 50 millions de marchands dans le monde.

Le nombre total de transactions Litecoin a dépassé les 140 000 au cours de la semaine dernière. L’annonce par la Fondation Litecoin d’une carte de débit a déclenché un pic d’activité en chaîne sur le réseau LTC.

Les utilisateurs potentiels de cartes de débit Litecoin peuvent dépenser leurs avoirs LTC dans 50 millions de magasins marchands, augmentant ainsi l’utilité et l’utilisation de l’altcoin. L’acceptation de Litecoin est actuellement inférieure à la moitié de Bitcoin.

La Commonwealth Bank of Australia a annoncé que les utilisateurs auront désormais accès à l’achat, à la vente et à la détention de Litecoin dans l’application de la banque, CommBank. C’est la première banque d’Australie à proposer le service via son application mobile. La banque s’est associée à Gemini, un dépositaire et un échange de crypto-monnaie, pour offrir le service aux utilisateurs.

Dans les semaines à venir, la banque a programmé le pilote et prévoit de déployer des fonctionnalités de manière progressive auprès d’un plus grand nombre de clients en 2022.

L’analyste et commerçant pseudonyme de crypto-monnaie @BigCheds pense que le prix du Litecoin pourrait atteindre l’objectif de 1 000 $ dans la course haussière en cours.

$LTC a beaucoup d’espace pour pomper cette année, mais n’atteint pas 1k d’ici la fin de l’année comme c’était le pari – Cheds (@BigCheds) 1er novembre 2021

@crypto_birb, analyste de crypto-monnaie, avait prédit avec précision le record historique de Bitcoin il y a quatre mois. L’analyste a révélé un objectif de 1 000 $ pour LTC dans un récent tweet.

L’analyste a évalué la tendance des prix du LTC et l’a qualifiée de divergence haussière sur 2 ans la plus importante jamais enregistrée. @crypto_birb s’attend à une remontée des prix LTC au quatrième trimestre 2021.