La saison des Altcoins est arrivée alors qu’Ethereum, Polkadot et Solana atteignent des sommets historiques | Cryptomonnaie

Les projets Ethereum et Ethereum-killer Polkadot et Solana ont atteint leur niveau record au cours des dernières 24 heures.

La guerre de domination de la capitalisation boursière entre les crypto-monnaies sur le thème de Shiba-Inu DOGE et SHIB a lancé la saison des altcoins.

La capitalisation boursière totale de la crypto hors Bitcoin augmente régulièrement, signalant le début de la saison des altcoins.

Ethereum et les projets considérés comme des tueurs d’Ethereum affichent des gains à deux chiffres dans la course haussière actuelle. La capitalisation boursière globale de la crypto a dépassé 2,89 billions de dollars.

Ethereum, Solana et Polkadot entrent dans la découverte des prix alors que la saison des altcoins arrive

Les pièces sur le thème des chiens Dogecoin et Shiba Inu ont enregistré des gains à deux chiffres en concurrence pour la domination de la capitalisation boursière. Memecoins a lancé la saison des altcoins. Projets tueurs d’Ethereum Les prix de Polkadot et Solana se redressent en réponse aux nouvelles mises à jour dans les réseaux.

Les entrées de capitaux institutionnels à Ethereum, Polkadot et Solana ont franchi 37,5 millions de dollars la semaine dernière. Avec des afflux croissants, la demande d’ETH, DOT et SOL a augmenté de manière constante. Les détenteurs attendent le lancement des Parachains de Polkadot et de « Merge » d’Ethereum. Les deux événements clés feraient probablement monter les prix des altcoins.

Guy, YouTuber chez Coin Bureau, a commenté la hausse des prix des altcoins dans un tweet récent :

Au cours des dernières 24 heures, $ETH, $POINT & $ SOL tous ont franchi leurs plus hauts records (je détiens les trois). Pas encore tout à fait une saison alternative – mais je vais le prendre Que tenez-vous les gars? – Coin Bureau (guy.eth) (@coinbureau) 3 novembre 2021

Solana a enregistré des gains de plus de 15 000% au cours de la dernière année, renversant XRP, Shiba Inu coin, Polkadot et Cardano en capitalisation boursière.

L’auteur d’Ethereum Triple Halving, Nikhil Shamapant, a prédit qu’un portefeuille pondéré en fonction de la capitalisation boursière d’Ethereum (ETH), Solana (SOL), Luna (LUNA), Polkadot (DOT) et Cosmos (ATOM) surperformerait un portefeuille plus large rééquilibré à pondération égale. des projets de couche 1.

De gros protocoles, donc la valeur revient aux L1… mais pas à toutes les L1. Je m’attends à un portefeuille pondéré en fonction de la capitalisation boursière de $ETH, $ SOL, $LUNA, $POINT, $ATOME surperformer de loin un indice L1 rééquilibré à pondération égale plus large sur un horizon de 10 ans. Principalement pertinent pour les grands allocataires soucieux du long terme. – squishchaos.eth (@SquishChaos) 3 novembre 2021

Fait intéressant, la capitalisation boursière totale de la crypto à l’exclusion de Bitcoin a augmenté de manière constante.

Capitalisation boursière totale de la crypto hors Bitcoin.

Historiquement, la saison des altcoins dure plusieurs semaines, la plupart des crypto-monnaies dans le top 30 atteignant un nouveau record historique et entrant dans la découverte des prix. Un sommet local en BTC est considéré comme le signe d’une prochaine saison alternative. Bitcoin est brièvement entré dans la découverte des prix avant le début de la saison alternative.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et ont noté que l’ETH était entré en mode de découverte des prix. ETH se dirige vers un objectif de 5 500 $ au cours de la saison des altcoins.