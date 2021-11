Plus de 140 millions de personnes ont des comptes en yuans numériques, selon le directeur de la PBoC | Cryptomonnaie

Les essais de la Chine avec la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) ne montrent aucun signe de ralentissement, car les chiffres mis à jour pour octobre 2021 ont été révélés lors de la Hong Kong Fintech Week.

Destiné à remplacer les espèces dans les transactions quotidiennes, le yuan numérique (e-CNY) gagne du terrain parmi les particuliers et les entreprises, selon Mu Changchun, directeur du Digital Currency Institute de la Banque populaire de Chine (PBoC). S’exprimant lors de la conférence de mercredi, Mu a déclaré que le nombre de comptes individuels en yuan numérique atteignait 140 millions, tandis que les entreprises en créaient 10 millions supplémentaires.

Alors que la date de lancement officielle de l’e-CNY n’est toujours pas claire, la Chine a continué d’étendre le déploiement des essais à plus d’une douzaine de régions. Avec un large éventail de commerçants allant des services publics, des services de restauration et du transport aux services de détail et gouvernementaux acceptant la CBDC, les gens ont dépensé 62 milliards de yuans (9,7 milliards de dollars) en utilisant des portefeuilles e-CNY en octobre 2021, rapporte Reuters.

L’exécutif de la PBoC a également détaillé différents types de portefeuilles e-CNY. Le portefeuille de base avec un plafond de transaction annuel de 50 000 yuans (7 800 $) ne nécessite qu’un numéro de téléphone pour être activé. Si les utilisateurs souhaitent ouvrir un portefeuille e-CNY pour des transactions illimitées, ils doivent se rendre à un guichet bancaire avec une identification personnelle.

La Chine cherche à remplacer complètement les paiements en espèces par le yuan numérique, et le pays poursuit ses essais approfondis dans les grandes villes depuis avril 2020. La CBDC chinoise est contrôlée, suivie et enregistrée sur des applications pour smartphones par le gouvernement chinois.

Il y a un an, lors de la même conférence, le gouverneur de la PBoC, Yi Gang, a déclaré que le pilote du yuan numérique avait vu 2 milliards de yuans (299 millions de dollars) dépensés par des personnes dans 4 millions de transactions dans quatre villes. Les chiffres de l’année dernière signifient que l’e-CNY a enregistré une augmentation de 3 000 % du volume de transactions en 12 mois grâce aux essais géographiquement étendus et à la popularité croissante des CBDC.