Loopring augmente de 40%, Solana remplace Cardano en tant que 5ème plus grande pièce alors que les frais d’Ethereum augmentent | Cryptomonnaie

La hausse des coûts d’Ethereum, la plus grande blockchain de contrats intelligents au monde, semble conduire les investisseurs vers des pièces associées aux produits de couche 2 facilitant des transactions plus rapides et moins chères et rivalisant avec les blockchains programmables.

Les frais moyens sur Ethereum, connus sous le nom de gaz, ont augmenté de 2 300 % depuis fin juin. Il a plus que doublé pour atteindre 56 $ au cours des deux dernières semaines seulement, selon les données fournies par la société d’analyse de blockchain Glassnode, et la moyenne mobile sur sept jours des frais de transaction moyens a atteint un niveau record de 52 $.

La flambée des coûts suscite la colère de la communauté des investisseurs et oblige les détaillants à rechercher des options relativement moins chères comme la solution de couche 2 Loopring et ses rivaux Solana et polkadot.

« Ethereum est une bête (le taureau ETH ici) qui est l’avenir de la crypto-monnaie – mais les frais de gaz peuvent vraiment nous affecter », s’est plaint un Redditor dans un article de blog publié mardi, expliquant la justification de l’achat de Loopring. « Nous sommes fatigués de payer plus de 150 $ en frais d’essence juste pour transférer ou acheter pour 100 $ d’une crypto-monnaie. »

Les données de CoinDesk montrent que LRC, le jeton natif de Loopring, un protocole de mise à l’échelle de couche 2 pour les échanges décentralisés basés sur Ethereum (DEX), a augmenté de 242%, passant de 0,42 $ à 1,44 $ au cours des sept derniers jours, le prix ayant augmenté de près de 40% sur 24 les heures. Les rumeurs selon lesquelles le magasin de jeux vidéo GameStop pourrait s’associer à Loopring pour un marché de jetons non fongibles (NFT) pourraient alimenter la hausse des prix de LRC.

Blockchain programmable Le jeton SOL de Solana a augmenté de 13% au cours des dernières 24 heures pour atteindre un niveau record de 234 $. La crypto-monnaie a gagné 25% au cours des sept derniers jours, portant la capitalisation boursière de Solana à 70 milliards de dollars – la cinquième au monde et devant les 67 milliards de dollars d’un autre rival d’Ethereum, Cardano, selon les données de CoinGecko.

Selon Mason Nystrom de Messari, Solana étend également son empreinte dans les sous-secteurs du marché de la crypto à dominante Ethereum comme les NFT.

« Alors que l’écosystème Solana continue de se développer, les NFT sur Solana ont également connu une croissance formidable en tant que catégorie », a déclaré Nystrom dans un article de blog publié mercredi. « Le volume total des ventes secondaires NFT sur Solana a officiellement atteint 500 millions de dollars. »

Le jeton DOT de la blockchain de contrat intelligent Polkadot a également atteint un sommet à vie, atteignant 53,37 $ au début de la journée et dépassant le pic précédent de 49,74 $ atteint en mai.

La plupart des pièces liées aux blockchains de contrats intelligents ont surperformé l’éther au cours des dernières 24 heures. L’éther se négociait à près de 4 600 $ au moment de la publication, ce qui représente un gain de 3,5 %.

Selon Delphi Digital, une augmentation continue des frais de transaction d’Ethereum évincerait les investisseurs de détail, entraînant une baisse de l’utilisation du réseau et du prix de la crypto-monnaie.

« Il est essentiel que les solutions de mise à l’échelle d’Ethereum telles que StarkNet, zkSync, Arbitrum et Optimism gagnent bientôt du terrain, sinon les coûts de transaction élevés augmenteront l’activité sur les L1 alternatifs tels que Solana, Avalanche, Fantom et Polygon (pour n’en nommer que quelques-uns) », analystes à Delphi Digital a déclaré dans le marché mis à jour publié mardi.