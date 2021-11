Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les Altcoins volent la vedette alors que BTC reste indécis | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a montré une faiblesse alors qu’il franchissait le niveau de résistance de 63 788 $, suggérant qu’une baisse plus profonde pourrait se préparer.

Le prix de l’Ethereum continue d’atteindre de nouveaux sommets alors que les traders visent 5 000 $ ensuite.

Le prix d’ondulation sort d’un fanion haussier, envisageant le début d’une ascension de 80%.

Le prix du Bitcoin se consolide depuis plus de dix jours et ne montre aucun signe de biais directionnel. La BTC a collecté des liquidités et pourrait être prête à baisser. Pour l’instant, les altcoins montrent de la force à mesure que BTC s’enroule. Si BTC tombe en panne, les altcoins seront forcément touchés.

Le prix du Bitcoin sur la clôture alors que les traders combattent les traders

Le prix du Bitcoin a augmenté de 8% entre le 1er et le 2 novembre et a pénétré dans la zone de liquidité, allant de 62 614 $ à 63 699 $. Alors qu’il a clôturé au-dessus de lui sur une période de quatre heures, le chandelier quotidien n’a pas fait. Cette indécision suggère l’incapacité des acheteurs à passer.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC baisse, pour atteindre le niveau de support immédiat de 60 000 $. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau suggérera que la baisse se poursuivra. Dans un tel cas, le gros crypto revisitera la zone de demande allant de 56 629 $ à 58 587 $.

Cette barrière sera cruciale pour déterminer le biais directionnel, dont une ventilation révélera que BTC se dirige vers 53 000 $. Ce mouvement serait une opportunité d’achat parfaite pour les investisseurs patients et à long terme.

Graphique 1 jour BTC/USD

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin rebondit sur la zone de demande entre 56 629 $ et 58 587 $, cela indiquera que les acheteurs se battent pour le contrôle. Cependant, une clôture quotidienne au-dessus de 63 788 $ ou 64 000 $ révélera qu’une tendance haussière est probable.

Une confirmation haussière viendrait d’un retest du même niveau. Dans un tel cas, BTC se dirigera vers le niveau psychologique de 70 000 $.

Le prix de l’Ethereum montre sa force et son affinité pour aller plus haut

Contrairement au Bitcoin, le prix d’Ethereum a atteint un nouveau sommet à 4 643 $ et plane actuellement dans cette région. Le niveau d’extension de Fibonacci 100 % basé sur les tendances, à environ 5 000 $, est à quelques ticks ; par conséquent, les investisseurs pourraient s’attendre à ce que l’ETH teste à nouveau cette barrière dans un avenir proche, surtout si BTC continue de se consolider. Dans un cas très haussier, l’ascension pourrait s’étendre au-delà de cette barrière en raison de sa nature déflationniste après les récentes mises à niveau du réseau.

Au cours de la semaine dernière, le nombre d’ETH frappés par les mineurs est inférieur à celui brûlé après la mise à niveau EIP-1559. Ajoutez qu’aux Micro Futures du CME récemment approuvés, l’avenir d’Ether semble extrêmement optimiste.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Aussi haussier que cela soit, les perspectives dépendent de l’hypothèse que BTC ne s’effondre pas violemment à 53 000 $ ou moins. Si tel est le cas, le prix d’Ethereum revisitera probablement la barrière de 3 619 $, suivi d’un plancher de support crucial à 3 200 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ETH fasse un retour dans ce domaine.

Le prix d’ondulation connaît une cassure haussière

Le prix d’ondulation a mis en place plusieurs plus hauts et plus bas depuis le 10 août, qui, lorsqu’ils sont connectés à l’aide de lignes de tendance, entraînent la formation d’un motif en triangle symétrique.

Cette configuration prévoit une ascension de 79% à 1,97 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le premier swing bas au point de rupture à 1,10 $.

Depuis sa rupture le 2 novembre, le prix Ripple a connu une hausse de 9% jusqu’à présent. Bien que ce mouvement soit haussier, XRP doit produire une clôture quotidienne supérieure à 1,41 $ pour confirmer fortement un mouvement vers son objectif prévu à 1,97 $.

Graphique XRP/USD 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple ne parvient pas à traverser la zone d’approvisionnement, allant de 1,31 $ à 1,97 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Si le prix XRP retombe dans la formation technique, cela invalidera la thèse haussière et retestera le niveau psychologique de 1 $.