Les analystes s’attendent à ce que le prix du Bitcoin atteigne un nouveau sommet historique avant la mise à niveau de Taproot | Cryptomonnaie

Taproot est la mise à niveau la plus importante du réseau Bitcoin depuis la mise à niveau SegWit de 2017.

Les mempools Bitcoin ont continué à être vides même tout au long de la récente découverte des prix, ce qui implique une possibilité d’augmentation de l’activité de vente au détail.

Les analystes affirment que l’activité sur la chaîne en BTC devrait augmenter, poussant le prix du Bitcoin à la hausse.

L’activation de Taproot, une mise à niveau qui promet d’étendre la flexibilité des contrats intelligents de Bitcoin et d’améliorer la confidentialité sur le réseau BTC, a été confirmée en juin 2021 après un soutien à 90 % de blocs qualifiés extraits sur deux semaines. La mise à niveau devrait être mise en ligne le 16 novembre.

Mise à niveau de Bitcoin Taproot pour renforcer la sécurité et la confidentialité du réseau

La mise à niveau la plus importante du réseau Bitcoin a été l’adoption de SegWit en 2017. SegWit a aidé Bitcoin à évoluer en permettant le lancement du réseau Lightning.

En augmentant la limite de taille de bloc dans la blockchain BTC, SegWit a aidé en extrayant les données de signature des transactions Bitcoin. La ségrégation des signatures de transaction signifiait toujours que les signatures étaient enregistrées sur la blockchain.

La mise à niveau de Taproot garantit une plus grande confidentialité en combinant les clés publiques et les signatures en « clés publiques de seuil » et « signatures de seuil ». Cela les rend indiscernables des transactions régulières et augmente la confidentialité des participants au réseau BTC.

Dans deux semaines, la mise à niveau Taproot de Bitcoin s’activera au bloc 709 632.

Les analystes ont noté une incertitude dans la tendance des prix du BTC et ont prédit qu’elle pourrait durer jusqu’à la fin novembre.

Alex Gladstein, analyste de crypto-monnaie et directeur de la stratégie à la Human Rights Foundation, estime que la mise à niveau de Taproot n’est certainement pas encore tarifée en Bitcoin.

Jan Wuestenfeld, analyste chez CryptoQuant, a observé que le mempool Bitcoin continue d’être vide tout au long de la découverte de prix la plus récente.

Les mempools sont un mécanisme de nœud de crypto-monnaie pour stocker les transactions non confirmées. Le mempool BTC est considéré comme une salle d’attente pour les transactions qui ne sont pas encore incluses dans les blocs. Un mempool vide est considéré comme un signe de la lenteur d’un marché ou d’un manque d’activité de vente au détail dans l’actif.

Une baisse des transactions sur le réseau BTC vide plus souvent les mempools Bitcoin. Wuestenfeld considère que l’euphorie du commerce de détail est nécessaire pour atteindre un nouveau record historique en Bitcoin.

Wuestenfeld déclare,

Donc [it is] il n’est pas improbable que l’activité atteigne également de nouveaux sommets pendant cette course haussière malgré LN [Lightning Network] adoption.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué les tendances des prix du BTC et ont prédit un rallye du Bitcoin à 77 000 $ dans la course haussière en cours.