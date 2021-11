Charles Hoskinson anticipe un afflux massif d’utilisateurs alors que le prix de Cardano envisage une cassure de 10% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano répète un schéma de consolidation qui pourrait conduire à une baisse de 10%.

Une clôture décisive en dessous de 1,91 $ confirmera une perspective baissière et fera chuter l’ADA à 1,76 $ ou moins.

Charles Hoskinson cherche à accélérer le travail sur Hydra car il anticipe une demande massive de la part de la communauté croissante.

Le prix de Cardano semble prêt pour une nouvelle baisse alors qu’il se consolide entre deux lignes de tendance convergentes. Fait intéressant, ce schéma est une répétition de celui qui s’est formé avant la chute massive du 27 octobre. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’ADA recule.

Charles Hoskinson se prépare à la demande entrante

Cardano a progressé en s’associant au gouvernement éthiopien et en infiltrant plusieurs établissements d’enseignement à travers l’Afrique du Sud. Si l’adoption est palpable, la blockchain a également subi une métamorphose massive au cours des derniers mois. L’anticipation du hard fork d’Alonzo qui a mis en œuvre des contrats intelligents a poussé le prix ADA de manière exponentielle, mais depuis lors, ADA a parcouru un long chemin. Dans une récente AMA, Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, a abordé des points clés sur les mises à jour post-Alonzo comme Hydra, Plutus Application Backend (PAB) et d’autres.

Hydra, la solution de mise à l’échelle de couche 2 pour ADA, est en cours depuis son annonce le 17 septembre. Sur cette note, Hoskinson a ajouté qu’ils travaillaient sur la mise en œuvre d’Hydra et qu’ils identifient également des équipes afin Workstream parce qu’il s’agit d’une priorité commerciale si élevée.

Hoskinson prévoit qu’un afflux massif d’utilisateurs viendra et que la blockchain Cardano sera «martelée». Pour cette raison, le fondateur pousse vers la mise en œuvre d’Hydra.

Hoskinson a expliqué plus loin,

Vous devez séparer les microtransactions et en particulier les affaires avec le monde mobile et le trafic de télécommunications qui arrive car il s’agit de 1,8 million d’utilisateurs. Hydra est donc une nécessité pour cela, il est très important que nous le sortions en temps opportun.

Alors que la blockchain de Cardano se prépare à la demande entrante, le prix ADA semble se diriger vers le sud.

Le prix ADA anticipe un autre krach

Le prix de l’ADA a établi trois plus hauts inférieurs et cinq plus bas plus élevés à partir du 21 septembre. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’un triangle symétrique. Cette formation théorique prévoit une baisse de 17% déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 2,127 $.

ADA a rompu la tendance le 27 octobre et a chuté de 13% avant de se redresser rapidement. Depuis ce point, le prix de Cardano a glissé dans une autre consolidation qui a établi trois plus hauts inférieurs et quatre plus bas plus élevés. La connexion de ces points d’oscillation montre la formation d’un autre motif de triangle symétrique.

Cette configuration prévoit une baisse de 6%, mais une cassure poussera ADA vers l’objectif prévu à 1,767 $. Dans un cas baissier, ADA pourrait également chuter au plancher de support de 1,680 $.

Graphique de 4 heures ADA/USDT

D’un autre côté, si ADA parvient à trancher la zone de demande de 1,985 $ à 2,079 $, cela indiquera une résurgence des acheteurs. Une clôture quotidienne au-dessus de 2,079 $ invalidera la thèse haussière et indiquera que le prix de Cardano est prêt à retester le point médian de la fourchette de négociation à 2,200 $.