Le gouvernement d’El Salvador se lance dans son prochain projet lié au Bitcoin qui consiste à construire des écoles en utilisant les bénéfices que la nation a réalisés sur l’actif.

Selon le président Nayib Bukele, les bénéfices ou le « excédent » du compte Bitcoin Trust de l’État seront consacrés à la construction de 20 écoles. Le 2 novembre, l’attaché de presse de la présidence a tweeté :

Le porte-parole de Bukele a également déclaré que les bénéfices des achats précédents de BTC profiteraient à la population et qu’aucun impôt salvadorien ne serait touché pour le nouveau projet.

Les médias locaux ont rapporté que la construction des 20 nouvelles écoles soutiendrait l’expansion de l’enseignement de la crypto-monnaie pour les habitants et ferait partie des 400 écoles prévues pour le programme «My New School». En octobre 2020, la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) a approuvé le financement de 200 millions de dollars à El Salvador pour l’incitation à l’expansion de l’éducation.

À la mi-octobre, le président a annoncé que le gouvernement dépenserait 4 millions de dollars du Bitcoin Trust pour construire un nouvel hôpital vétérinaire dans la capitale San Salvador.

La loi controversée d’El Salvador sur le Bitcoin est officiellement entrée en vigueur le 7 septembre, mais son premier jour de cours légal a été entaché de problèmes techniques avec le portefeuille d’État Chivo.

Le 28 octobre, Cointelegraph a annoncé qu’El Salvador avait acheté 420 BTC supplémentaires, portant sa réserve totale à 1 120 BTC. Aux prix actuels de 63 000 $, cela vaut environ 70,5 millions de dollars.

El Salvador BTC, un fil Twitter qui suit les achats de Bitcoin du pays, a rapporté que 12 millions de dollars de bénéfices ont été réalisés jusqu’à présent, sur la base d’un prix d’achat moyen de 53 062 $.

Le compte suit également le document de relance de 30 $ que le gouvernement a donné aux citoyens pour encourager l’adoption de Bitcoin. Les 30 $ en BTC donnés aux Salvadoriens le 9 juillet valent maintenant environ 38 $, a rapporté le tracker le 2 novembre. Le frère d’Anthony Pompliano, Joe, a commenté :

« Plus de citoyens ont désormais des portefeuilles Bitcoin que des comptes bancaires traditionnels, et pour la première fois de leur vie, ils ont vu leur pouvoir d’achat s’apprécier de plus de 30 %. C’est une expérience fascinante.