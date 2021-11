Le prix de SafeMoon se consolide, mais une ascension de 35% attend | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon pourrait continuer à retracer après le formidable rallye de plus de 200% de la semaine dernière.

Le jeton a imprimé un motif de continuation haussier, suggérant une montée de 35%.

Si SAFEMOON parvient à surmonter la ligne de tendance supérieure du modèle technique qui agit comme une résistance, mettra la cible optimiste sur le radar.

Le prix de SafeMoon semble se consolider après sa hausse de 230 % la semaine dernière, atteignant un sommet à 0,00000700 $ le 29 octobre. SAFEMOON pourrait continuer à se déplacer latéralement alors que les traders reprennent leur souffle après la tendance haussière explosive.

Le prix de SafeMoon montre de l’optimisme après la consolidation

Le prix de SafeMoon a formé une configuration en coin descendant sur le graphique en données de 4 heures. SAFEMOON est susceptible de se déplacer latéralement entre des niveaux techniques clairement définis au sein de la configuration graphique jusqu’à ce que les traders dépassent la limite supérieure de la configuration technique, agissant comme une résistance contre les acheteurs.

La configuration en coin descendant suggère une perspective haussière pour le prix de SafeMoon, avec un objectif de hausse de 35%. Ce n’est que si les acheteurs surmontent la ligne de tendance supérieure du graphique à 0,00000497 $ que SAFEMOON atteindra l’objectif optimiste.

Cependant, les investisseurs doivent noter que le jeton est loin de la ligne de résistance susmentionnée. Par conséquent, le prix de SafeMoon pourrait continuer à évoluer latéralement.

Jusqu’à ce que les acheteurs restent déterminés à augmenter le prix de SafeMoon, le jeton ferait face à une résistance au plus haut du 28 octobre à 0,00000430 $.

Le prochain obstacle pour SAFEMOON est la moyenne mobile simple (SMA) de 50 heures à 0,00000461 $. Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître au plus haut du 2 novembre et du 1er novembre, à 0,00000518 $ et 0,00000550 $, respectivement, avant que le prix de SafeMoon n’atteigne son objectif haussier à 0,00000573 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, avec une ascension de 35 %.

Graphique SAFEMOON/USDT en 4 heures

Cependant, si le prix de SafeMoon est maîtrisé par la résistance et voit une augmentation de la pression de vente, il découvrirait un support immédiat au niveau de retracement de Fibonacci de 50% à 0,00000400 $. La ligne de défense suivante émergera à la limite inférieure de la configuration en coin descendant à 0,00000382 $, puis à la SMA de 100 quatre heures à 0,00000342 $ avant de baisser pour marquer le niveau de retracement de Fibonacci 38,2 % à 0,00000329 $.

Bien que des objectifs plus bas ne soient pas attendus, une augmentation massive des ordres de vente pourrait pousser le prix de SafeMoon vers le 200 SMA de quatre heures à 0,00000255 $, effaçant la plupart des gains de la semaine dernière.