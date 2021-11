Illuvium, LCX et Tokemak atteignent de nouveaux sommets alors que la domination de Bitcoin persiste | Cryptomonnaie

LCX, ILV, TOKE et au moins 10 autres altcoins ont atteint de nouveaux sommets historiques aux côtés de l’ETH aujourd’hui.

Pendant les marchés haussiers, les altcoins ont tendance à accumuler des gains lorsque le prix du Bitcoin se consolide et qu’ils fonctionnent en tandem avec le prix BTC pendant les cassures. Cette dynamique semble être en jeu aujourd’hui, car plusieurs altcoins sont devenus paraboliques en même temps que BTC effectuait une course à 64 000 $ et que l’Ether (ETH) atteignait un nouveau sommet historique au-dessus de 4 500 $.

Selon les données de Messari, 31 jetons ont établi de nouveaux records au cours des dernières 24 heures et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée de 2 619 000 milliards de dollars à 2 732 000 milliards de dollars du jour au lendemain.

Top 13 des jetons pour établir récemment un nouveau record historique. Source : Messari

Examinons de plus près les motivations des rallyes de LCX (LCX), Illuvium (ILV) et Tokemak (TOKE).

LCX bénéficie de nouvelles listes d’échange

LCX est le jeton natif du Liechtenstein Cryptoassets Exchange qui a été créé en 2018. Actuellement, l’échange est en possession d’au moins 8 enregistrements liés à la crypto-monnaie par l’Autorité des marchés financiers du Liechtenstein, ce qui permet à la plate-forme d’offrir légalement des services d’échange et un jeton de sécurité. offrandes (STO).

Les données de CoinGecko montrent que depuis qu’il a atteint un creux de 0,125 $ le 17 octobre, le prix du LCX a grimpé de 250% pour atteindre un sommet quotidien à 0,44 $ le 2 novembre alors que son volume de transactions sur 24 heures a grimpé de 257% à 18,3 millions de dollars.

Graphique LXC/USD sur 2 heures. Source : CoinGecko

La hausse soudaine des prix et du volume des transactions survient un jour après que le jeton LCX a été coté sur Coinbase Pro et sur la bourse Bitrue basée à Singapour.

L’aperçu du gameplay d’Illuvium augmente le prix d’ILV

Illuvium est un jeu de bataille fantastique en monde ouvert qui est construit sur le newtork Ethereum et a pour objectif de devenir le premier jeu basé sur la blockchain classé AAA qui intègre des aspects de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Les données de TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 452,9 $ le 29 septembre, le prix de l’ILV a bondi de 171% pour établir un nouveau record à 1 231 $ le 2 novembre alors que son volume de transactions sur 24 heures a bondi de 122% à 105 millions de dollars.

Graphique ILV/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’élan de construction d’ILV survient après la publication de séquences brutes illustrant le gameplay de la plate-forme. Cela a donné aux joueurs intéressés leur premier aperçu de l’écosystème Illuvium.

Tokemak intègre des « réacteurs à jetons »

Tokemak est un protocole décentralisé de liquidité et de tenue de marché qui prend en charge une « liquidité efficace et durable » dans l’ensemble de l’écosystème DeFi.

Les données de CoinGecko montrent que depuis qu’il s’est négocié à un creux de 29,98 $ le 21 septembre, le prix du TOKE a augmenté de 145,65 % pour atteindre un nouveau record à 73,27 $ le 2 novembre alors que son activité de négociation sur 24 heures est restée relativement stable près de 8 millions de dollars. .

Graphique TOKE/USD sur 2 heures. Source : CoinGecko

La hausse constante du prix de TOKE survient alors que la valeur totale verrouillée sur la plate-forme Tokemak a atteint un nouveau sommet historique de 767,9 millions de dollars selon les données de Defi Llama. Le récent déploiement de « Token Reactors » sur le tableau de bord Tokemak permet aux utilisateurs de miser des jetons d’autres protocoles tels qu’Alchemix (ALCX) et Olympus (OHM) pour gagner des récompenses TOKE.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 2 732 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 43,8 %.