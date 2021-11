Les acheteurs de Litecoin s’accumulent avant la pompe massive de LTC à 250 $ | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin se prépare pour une cassure au-dessus de 250 $.

Le graphique journalier Ichimoku contient un exemple classique d’une configuration d’entrée idéale pour une cassure haussière Ichimoku.

Les vendeurs à découvert pourraient être piégés.

L’action des prix du litecoin, comme de nombreux altcoins, a été relativement stagnante au cours des deux dernières semaines. Sauf pour le gros pic plus haut le 20 octobree et le pic subséquent plus bas le 27 octobree, peu de mouvement digne de mention s’est produit. Mais cela est sur le point de changer.

Le prix du litecoin remplit toutes les conditions pour une entrée de cassure haussière d’Ichimoku

Le prix du Litecoin est l’une de ses opportunités d’entrée les plus favorables depuis début avril 2021. Toutes les conditions requises pour une entrée Idéal Ichimoku Bullish Breakout sont remplies. Ces conditions sont :

La clôture au-dessus du Cloud. La clôture au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen. Chikou Span au-dessus des chandeliers et dans un espace ouvert (n’interceptera pas le corps d’un chandelier au cours des cinq à dix prochaines périodes). Futures Senkou Span A est supérieur à Future Senkou Span B.

Lorsque ces quatre conditions d’entrée sont remplies, les instruments connaissent généralement un mouvement d’expansion significatif. Les oscillateurs aident également à soutenir le prix du Litecoin qui augmente également. Le premier niveau de survente de 50 de l’indice de force relative s’est maintenu comme support, tandis que l’indice composite a désormais dépassé ses deux moyennes mobiles. Le plus important est que les bandes Optex se situent à des niveaux relativement neutres.

Graphique Ichimoku journalier LTC/USD

Le Litecoin devrait passer à un niveau de prix où une clôture quotidienne est inférieure au Cloud et le Chikou Span est inférieur aux chandeliers pour que les perspectives haussières soient invalidées. Pour que cela se produise, Litecoin devrait clôturer à 170 $ ou en dessous.