Le prix XLM reste inchangé alors que les acheteurs attendent que Stellar atteigne 0,55 $ | Cryptomonnaie

Le prix XLM a récupéré toutes les pertes qu’il a subies la semaine dernière.

Les acheteurs ont acheté toutes les baisses et continuent de soutenir XLM contre toute vente massive.

Les vendeurs à découvert piégés pourraient devenir des catalyseurs majeurs de tout rallye à venir.

Le prix du XLM continue de se consolider, mais il se rapproche peut-être d’une fantastique zone de rupture haussière à venir. La combinaison d’une conversion en un marché haussier et de la rupture anticipée d’une configuration tête-épaules inversée fait que les acheteurs attendent une confirmation avant d’entrer dans des transactions longues.

Le prix XLM est positionné pour une cassure haussière haussière monstre s’il peut atteindre 0,41 $

Le prix XLM présente deux idées commerciales pour les côtés long et court du marché. La première idée commerciale est un stop d’achat hypothétique à 0,41 $, un stop loss à 0,37 $ et un objectif de profit à 0,55 $. Cette idée commerciale permettrait d’atteindre deux objectifs principaux. Premièrement, il confirmerait la conversion vers un marché haussier en entrant au-dessus de la première zone de retrait. Deuxièmement, cela nierait le drapeau de l’traders en tant que motif de continuation baissier, créant une sorte de piège à traders.

XLM/USD 0,01 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

L’idée d’échange long serait invalidée si le XLM tombait en dessous de 0,31 $.

Le côté court du commerce est un peu plus délicat et nécessite une gestion plus active du commerce. Si la colonne actuelle d’Os tombait à un double creux à 0,32 $, le prix XLM pourrait trouver un support à un nœud de volume élevé dans le profil de volume et l’angle dominant du marché haussier (ligne diagonale bleue). Par conséquent, développer un triple fond ou un triple fond divisé à 0,32 $ serait nécessaire pour une entrée courte hypothétique à 0,31 $. L’idée d’entrée courte est un stop de vente à 0,31 $, un stop loss à 0,34 $ et un objectif de profit à 0,20 $ – encore une fois, seulement s’il y a un triple fond ou un triple fond divisé.

XLM/USD 0,01 $/3 boîtes Tableau des chiffres et des points d’inversion

Cependant, l’idée courte est la moins susceptible de se produire. La méthode de la cible de profit vertical indique que la zone de profit est à 0,15 $, mais cela a une très faible probabilité de se produire. Il est plus probable que les creux de toute vente se limiteraient au point de contrôle du volume pour 2021 et à la zone de support précédente à la zone de valeur de 0,20 $. L’idée courte théorique sera invalidée si le commerce long ci-dessus est activé.