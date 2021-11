Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : la prochaine phase d’expansion haussière crypto a commencé | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin sort du drapeau haussier.

Le prix de l’Ethereum atteint de nouveaux sommets historiques, le potentiel de hausse peut être limité.

L’action des prix XRP est prête à éclater – un pic massif plus élevé est probable.

Le prix du Bitcoin dépasse le drapeau haussier et continue d’augmenter. Le prix de l’Ethereum dépasse les 4 500 $ et atteint de nouveaux sommets historiques – la zone de valeur de 5 000 $ est un aperçu. En conséquence, le prix XRP est positionné pour l’un des modèles les plus haussiers de l’analyse Point and Figure.

Le prix du Bitcoin étend ses gains au-dessus du drapeau haussier, doit garder son élan ou risque de créer un faux

L’action des prix du Bitcoin a été très haussière au début de la séance de négociation aux États-Unis, atteignant plus de 3% de plus au cours de la journée. La cassure intervient après un soutien clair contre les quotidiens Tenkan-Sen et Kijun-Sen. Les trois derniers jours de bourse se sont tous échangés à la baisse, mais il y a eu une nette participation à l’achat contre ces deux niveaux d’Ichimoku. En conséquence, Bitcoin se négocie actuellement à un sommet de dix jours.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

Une certaine prudence doit cependant être maintenue. Alors que les oscillateurs affichent un bon positionnement pour une reprise soutenue du prix du Bitcoin, l’indice composite peut faire allusion à une certaine faiblesse. Plus précisément, si l’indice composé crée un sommet au-dessus du 20 octobree pic, mais Bitcoin ne parvient pas à produire un nouveau record historique, une divergence baissière pourrait limiter le potentiel de hausse de Bitcoin.

Le prix de l’Ethereum augmente, des gains de 4% et plus à venir

Le prix de l’Ethereum sur le graphique Point and Figure de 50 $ / 3 boîtes montre qu’une hausse parabolique pourrait être à venir. La colonne précédente de Xs était la colonne qui a vu Ethereum imprimer le plus haut de tous les temps après le rejet initial à la mi-octobre. La colonne actuelle de Xs est la première extension après le retrait. La configuration commerciale théorique est un ordre d’achat limité à 4 550 $ avec un stop loss à 4 350 $ et un objectif de profit à 5 550 $. La projection de l’objectif de profit implicite est basée sur la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des figures.

ETH/USD 50 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

Les traders doivent savoir qu’Ethereum pourrait être positionné pour un piège à traders. Aussi improbable que cela puisse paraître, un piège à traders se produirait si Ethereum revenait à 4 150 $. À partir de là, les acheteurs peuvent revenir pour soutenir le prix Ethereum entre les zones de valeur de 3 400 $ et 3 800 $.

Le prix XRP est susceptible de surpasser Bitcoin et Ethereum s’il peut briser la résistance à proximité

Le prix XRP a un potentiel de cassure haussier et des gains en pourcentage plus importants que Bitcoin ou Ethereum. La demande refoulée et l’indécision pourraient très bien toucher à leur fin. XRP a un triple développement sur son graphique Point and Figure. Cela crée un scénario de transaction long hypothétique idéal avec un stop d’achat à 1,18 $, un stop loss à 1,10 $ et un objectif de profit à 1,50 $. Cependant, l’objectif de profit de 1,50 $ est peut-être trop prudent, mais c’est le seuil mesuré lors d’une cassure au-dessus du triple sommet.

XRP/USD 0,02 $/3 boîtes Tableau des points d’inversion et des chiffres

Bien que l’invalidation de cette configuration haussière ne soit pas très probable – en particulier compte tenu du support d’achat ferme dont le prix XRP continue de bénéficier – il existe des risques. Toute clôture quotidienne en dessous des zones de valeur de 0,98 $ à 1,00 $ pourrait déclencher la vente d’achats longs et le début de la vente à découvert des baissiers.