Plus haut jusqu’à présent : dites bonjour à Moonvember dynamique | Cryptomonnaie

Après le bon mois d’octobre surnommé ‘Uptober’ parmi les Bitcoiners, Bitcoin ‘Moonvember’ commence sur une note positive après que BTC ait connu la clôture mensuelle la plus élevée qu’elle ait jamais eue.

Bitcoin a commencé cette semaine dans une tendance haussière, effaçant les légères pertes qu’il avait subies au cours du week-end.

Octobre 2021 est devenu le meilleur mois pour le prix BTC depuis décembre 2020, battant même les performances du premier trimestre. Pour le mois d’octobre, BTC a enregistré un gain de 39,9% pour terminer à 61 330,0 le 31 octobre, sa toute première clôture mensuelle au-dessus du seuil psychologique de 60 000 $.

Graphique mensuel BTC/USD. Source : TradingView

Dans l’ensemble, cela ajoute aux perspectives positives pour le marché de la cryptomonnaie de 2,62 billions de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, le roi de la crypto s’échangeait à 61 741,39 $, en hausse de 0,7% jusqu’à présent cette semaine.

Les traders Bitcoin-to-the-moon s’attendent à ce que le crypto numéro un profite d’un autre mois record à venir.

Il existe une opinion relativement répandue selon laquelle les prix du BTC et les prix des actions américaines sont corrélés. Puisque novembre a traditionnellement été le meilleur mois pour les actions américaines, les chances sont en faveur des actions agissant comme un catalyseur pour plus de gains en bitcoin. Comme le montre le graphique ci-dessous, il existe une corrélation positive entre les prix S&P 500 et BTC à certains intervalles de temps. Bien que les modèles ne se répètent pas exactement dans tout le graphique, il existe certainement des mouvements communs.

Des données techniques solides soutiennent une image haussière

Compte tenu des fondamentaux du réseau Bitcoin, cette semaine sera la huitième semaine consécutive à voir un ajustement de difficulté positif – quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 2018. Depuis que la Chine a réprimé ses mineurs en mai, la difficulté de l’exploitation minière a plus que compensé les pertes qu’elle a subies. causé. Cette semaine, la difficulté passera à 21,89 billions de dollars, soit environ 3 billions de moins que les sommets historiques.

De même, le taux de hachage continue de tendre vers de nouveaux sommets historiques. Actuellement, le taux de hachage moyen est d’environ 159 EH/s, plus proche que jamais du record d’avril de 180 EH/s.

Selon l’analyste populaire Willy Woo, la course haussière crypto pourrait s’étendre jusqu’en 2022 en raison d’un grand nombre de détenteurs à long terme de Bitcoin parmi les HNWI qui créent une pression d’achat pour BTC.

«Nous sommes à ce point maintenant où tous les nouveaux gars qui ont acheté au cours du premier semestre de cette année, ils sont maintenant titulaires à long terme et ils sont au sommet. Ils fournissent le verrouillage nécessaire pour nous conduire au niveau à six chiffres », a-t-il déclaré.

Selon les recherches de Kraken, les gains de prix sans précédent et les records absolus n’ont pas suffi à convaincre les détenteurs de vendre du BTC. La vente massive de septembre semblait avoir été un retracement plutôt qu’un renversement de tendance à part entière. « Les mesures et indicateurs en chaîne tels que l’offre HODL Waves 1-Year Revived Supply de BTC indiquent que la demande des détenteurs à long terme reste forte, malgré la dernière hausse des prix de plus de +50% offrant une bonne opportunité de prise de bénéfices », a-t-il déclaré.

L’analyste technique de la crypto, Matthew Hyland, a déclaré que, sur la base de l’indicateur des bandes de Bollinger, une énorme évolution du prix du BTC pourrait suivre bientôt. La même chose s’est déjà produite cette année à chaque fois que les groupes pressaient autant.

À mon avis, la résistance à 65 000 $ devrait plafonner toute hausse du BTC cette semaine. Une cassure soutenue pourrait pousser le bitcoin à tester la résistance à 70 000 $ avant tout recul.

Alts à surveiller en novembre

Comme le notent les analystes, novembre sera clairement un bon mois pour les altcoins puisque la clôture hebdomadaire a confirmé la cassure du RSI qui a commencé en février. Se situant actuellement à 1,47 billion de dollars, il semble que la capitalisation boursière de l’altcoin soit sur le point d’augmenter.

Capitalisation boursière totale hebdomadaire de la cryptomonnaie hors BTC. Source : TradingView

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, a atteint vendredi un nouveau prix record en dépassant les 4 400 $, un niveau sans précédent depuis mai, lorsqu’il avait atteint son précédent record de 4 379 $. Il a réussi à surperformer le bitcoin, affichant un gain mensuel de 42,93 % pour le mois d’octobre.

Graphique mensuel ETH/USD. Source : TradingView

L’ETH s’est rapidement remis de la correction de courte durée de la semaine dernière, restant au-dessus du niveau de support de 3 969 $. Sur la période quotidienne, le RSI oscille en dessous de 70 points, suggérant un biais haussier, l’ETH se dirigeant vers son niveau psychologique à 5 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH s’échangeait à 4 364,64 $ avec une capitalisation boursière de 514,09 milliards de dollars, en hausse de 1,77% jusqu’à présent cette semaine.

Shiba Inu (SHIB)

Le gain mensuel de 828% d’un jeton mème populaire en octobre en a fait la crypto la plus performante du mois parmi ceux dont la capitalisation boursière est d’au moins 10 milliards de dollars. Il a atteint un niveau record le 28 octobre. Au moment de la rédaction, il s’échangeait à 0,00007054 $ avec une capitalisation boursière de 38,75 milliards de dollars, en hausse de 5,42 % jusqu’à présent cette semaine.

Graphique mensuel SHIB/USD. Source : TradingView

Polkadot (POINT)

Polkadot est particulièrement digne d’attention car ses enchères de machines à sous para-chaîne débuteront en novembre. Les parachains permettent au réseau Polkadot de paralléliser le traitement des transactions et d’atteindre l’évolutivité tout en partageant la sécurité du réseau. Polkadot s’est développé exclusivement récemment, se consolidant comme la huitième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Graphique mensuel DOT/USD. Source : TradingView

Pour le mois d’octobre, le prix DOT a progressé de 49,35%, s’échangeant à 49,12 $ au moment de la rédaction, en hausse de 14,9% jusqu’à présent cette semaine.

Lumens Stellar (XLM)

Pendant ce temps, une autre solide performance en octobre est venue de Stellar Lumens. Il a marqué un gain mensuel de 33,9%, clôturant à 0,37328 $ le 31 octobre. Novembre est un bon moment pour surveiller de près Stellar, d’autant plus qu’il a récemment annoncé un partenariat avec MoneyGram, l’un des plus grands services de transfert d’argent au monde.

Graphique mensuel XLM/USD. Source : TradingView

Bac à sable (SABLE)

Les mondes virtuels sont de plus en plus populaires. Une crypto-monnaie est une forme de paiement parfaite dans ces métavers. Les joueurs de sandbox peuvent créer, posséder, monétiser leurs expériences de jeu et créer des NFT. Sandbox a gagné un énorme 105,8% en octobre, se négociant actuellement à 2,72 $ par SAND, en hausse de 64,20% au cours des dernières 24 heures.

Graphique hebdomadaire SAND/USD. Source : TradingView

Décentralisé (MANA)

Jeton basé sur Ethereum, MANA permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications. Il a récemment fait partie des meilleurs gagnants et mérite d’être pris en compte. Decentraland a bondi de plus de 300% en octobre, atteignant un prix record de 4,69 $ le 31 octobre. Depuis le début de l’année, le prix de MANA a connu de nombreux mouvements haussiers, chacun supérieur au précédent. Le prix actuel est de 3,25 $ par MANA, en hausse de 18,71 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique hebdomadaire MANA/USD. Source : TradingView

Conclusion

Selon les développements en cours dans l’espace crypto et les indicateurs techniques solides favorisant un biais haussier, il est probable qu’une tendance haussière se poursuivra tout au long de l’année, le prix BTC pouvant dépasser son niveau record au moins une fois ou plus probablement deux ou trois fois. Chaque fois que les prix grimpent, une correction est susceptible de suivre, tout comme en octobre. La prise de bénéfices se produit toujours après une augmentation significative des prix lorsque les acteurs du marché bloquent les gains. Cependant, ces périodes de correction sont devenues plus courtes et moins dramatiques. Ainsi, l’image globale est évidemment haussière.

Les altcoins ont tendance à suivre les traces du bitcoin, l’élan haussier du BTC catalysant une course haussière pour d’autres crypto-monnaies. C’est ce que nous voyons actuellement : Ethereum, Polkadot, Solana, Dogecoin, Shiba Inu et d’autres – ils se dirigent tous vers ou ont déjà dépassé leurs sommets historiques.