La consolidation des prix du bitcoin « pourrait être terminée », déclare le trader sous le nom d’Ethereum, Polkadot a atteint des sommets historiques | Cryptomonnaie

Une mer de vert parmi les altcoins survient alors que BTC/USD préserve ses propres gains, qui ont dépassé 63 000 $.

Bitcoin (BTC) est sur le point de poursuivre sa course haussière, selon une nouvelle analyse, car BTC/USD conserve ses gains quotidiens de 2,2%.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

62 500 $ en vue d’un rebond du prix BTC

Alors que les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView suivent le meilleur jour de Bitcoin pendant une semaine, la confiance dans des niveaux plus élevés se renforce.

Plus tôt mardi 2 novembre, la plus grande crypto-monnaie a brusquement quitté un canal de négociation latéral pour ajouter près de 2 000 $ en un peu plus d’une heure.

Au milieu des appels d’une évasion potentielle, le trader populaire Pentoshi pense que 62 500 $ pourraient être la seule chance pour les acheteurs d' »acheter la baisse ».

« $BTC tout recul vers 62,5k est une excellente zone d’enchères à ajouter », a-t-il conseillé aux abonnés de Twitter à côté d’un graphique d’accompagnement.

« On dirait que la consolidation pourrait être terminée et prête à redevenir tendance. »

Graphique annoté BTC/USD. Source : Pentoshi/Twitter

Avec l’ouverture de Wall Street au coin de la rue, la confiance est fermement évidente parmi les acteurs du marché, l’analyste TechDev appelant à une progression au-delà des sommets historiques de 67 100 $.

Ether (ETH), le plus grand altcoin par capitalisation boursière, a atteint un nouveau record de 4 482 $ mardi, quelques jours après son précédent record.

Graphique en bougies ETH/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont été menées par Polkadot (DOT), en hausse de 15% sur la journée à 52 $ – elle-même un sommet historique après son propre rallye d’octobre.

Bitcoin a de facto atteint sa clôture mensuelle du « pire scénario » pour octobre, restant ainsi sur la bonne voie pour atteindre près de 100 000 $ d’ici la fin de ce mois.

Nouveaux sommets historiques pour l’ETH et le DOT

Le sentiment haussier vient également d’une sphère altcoin renaissante.