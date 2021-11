Comment kine résout deux inconvénients traditionnels du trading peer-to-pool | Cryptomonnaie

L’aspect peer-to-peer de l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain est l’un de ses piliers cruciaux. L’avènement de DeFi a donné lieu au trading peer-to-pool, qui s’avère bénéfique pour les prêts et emprunts décentralisés, entre autres. L’approche traditionnelle de prêt et d’emprunt décentralisés présente de sérieux défauts qui doivent être corrigés, et le trading peer-to-pool pourrait être la réponse.

Le trading peer-to-pool a du sens

Pour les projets de financement décentralisé, il est essentiel de supprimer tous les intermédiaires de l’équation. Cependant, il doit encore y avoir des infrastructures suffisantes et viables pour servir le bien commun. Je suis un grand fan du trading peer-to-pool, où les pairs peuvent interagir avec un pool de liquidités à diverses fins. Le cas d’utilisation le plus courant est l’emprunt et le prêt, car les emprunteurs mettent en commun leurs ressources pour le rendre aussi accessible que possible.

De plus, DeFi supprime les intermédiaires et les remplace par des contrats intelligents. Ne pas traiter avec des individus intermédiaires rend le processus plus simple et supprime tous les retards de l’équation. C’est un système solide qui apporte des produits et services financiers à ceux qui en ont le plus besoin.

Malheureusement, je ne peux pas ignorer les défauts que présente ce modèle actuel. Les utilisateurs doivent posséder des actifs crypto spécifiques s’ils souhaitent participer au commerce et aux prêts entre pairs, ce qui n’est pas idéal. Les crypto-monnaies n’ont pas ce niveau d’attrait aujourd’hui, et elles ne le seront jamais si notre industrie reste en boucle fermée. Nous devons trouver des moyens d’impliquer les utilisateurs qui souhaitent des avantages financiers décentralisés sans l’exigence spécifique de crypto-monnaie. Il y a des milliers de milliards de dollars d’actifs du monde réel que DeFi peut exploiter à son avantage si seulement l’infrastructure nécessaire existait.

Un deuxième problème qui m’énerve est le manque de soutien à la liquidation par un tiers. Cela peut sembler étrange, car la plupart des gens voient le prêt et l’emprunt comme un moyen d’aider ceux qui en ont besoin plutôt que comme un avantage financier. Cependant, lorsqu’un emprunteur ne peut pas rembourser un prêt, il doit prendre sa position efficacement. Permettre à des tiers de le faire incite les utilisateurs à surveiller l’espace de prêt et à s’assurer qu’il reste sain à tout moment. Garantir l’efficacité est crucial et pas toujours quelque chose que les contrats intelligents peuvent réaliser.

Prise en charge des actifs inter-chaînes et au-delà

Une façon de changer la nature en boucle fermée des prêts DeFi est d’explorer l’option cross-chain. Il ne s’agit pas seulement d’apporter une solution DeFi à différentes blockchains, mais également de prendre en charge les actifs natifs et les membres de la communauté. Ils peuvent fournir plus de liquidité et de visibilité et ouvrir la voie à une adoption plus large des prêts et des emprunts décentralisés. De plus, cela supprime la nécessité pour les utilisateurs de posséder des actifs particuliers et apporte plus de viabilité aux actifs que les gens peuvent détenir, mais qui sont souvent négligés par les protocoles DeFi aujourd’hui.

Bien que plusieurs projets aient déjà exploré l’option cross-chain, ces efforts semblent un peu limités. Je comprends que les développeurs veuillent se concentrer sur les « plus grandes » blockchains pour le moment, mais cela laisse encore beaucoup trop de gens dans le froid. Au lieu de cela, l’accent doit être mis sur l’inclusion d’actifs plus négociables et l’abandon des pools de liquidités individuels. Peer-to-pool consiste à étendre la prise en charge des actifs, même au-delà de l’espace crypto.

Un protocole attirant mon attention est Kine, un protocole décentralisé axé sur les pools de liquidités soutenus par un portefeuille personnalisable d’actifs numériques. Plus important encore, il prend en charge les actifs non crypto en prenant en charge tout actif basé sur un indice. Permettre aux utilisateurs d’exploiter des actifs non cryptés est, à mon humble avis, l’un des développements qui peuvent intégrer des solutions décentralisées comme Kine dans le courant dominant. De plus, le projet peut s’adapter à n’importe quelle chaîne dans DeFi pour offrir une expérience utilisateur optimale.

Un autre avantage offert par Kine est la prise en charge de la liquidation par un tiers. Opter pour cette méthode incite tous les participants de l’écosystème à faire de leur mieux et à pointer les utilisateurs qui ne sont pas en mesure – ou ne veulent pas – de rembourser leurs prêts à temps. Normalement, seuls les développeurs de projets peuvent liquider des positions, mais Kine permettra finalement à tout utilisateur de le faire. Pour l’instant, la liquidation par tiers est accessible aux adresses en liste blanche. Cependant, tout utilisateur peut voir l’historique de liquidation, offrant une couche supplémentaire de transparence. Un développement crucial mettant en valeur la polyvalence de la finance décentralisée sans sacrifier l’engagement communautaire.

Pensées de clôture

Il y a un avenir prometteur pour DeFi si davantage de développeurs abandonnent la « voie facile » et se concentrent sur les besoins de l’industrie. Je ne parle pas de ce dont DeFi a besoin, mais de la transformation que la finance doit subir pour fournir un accès égal aux services et aux produits grâce à la décentralisation. Il existe un vaste océan de liquidités, d’utilisateurs et de potentiel, mais très peu sont suffisamment avant-gardistes pour reconnaître ce segment inexploité et comment il peut bénéficier à des millions, voire à des milliards de personnes.

La prise en charge des actifs inter-chaînes est une première étape cruciale, mais elle ne s’arrête pas là. Je suis très enthousiaste à l’idée de libérer le plein potentiel des actifs non crypto dans un cadre financier décentralisé. Les développeurs qui ont le courage d’essayer d’exploiter ce segment gagneront un avantage concurrentiel sans précédent et mèneront la charge pour introduire la finance décentralisée dans le courant dominant au cours des années à venir.