Le prix de SafeMoon fait une pause avant de doubler à nouveau | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon semble prêt à retracer après avoir augmenté de 232% en neuf jours.

Un rebond réussi sur le plancher de support de 0,00000377 $ déclenchera probablement une autre hausse de 100% pour SAFEMOON.

Une clôture quotidienne décisive en dessous de 0,00000377 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de SafeMoon a connu une augmentation considérable au cours des deux dernières semaines alors que les pièces sur le thème des chiens continuent de se rallier. Le prix de SafeMoon, bien qu’il ne s’agisse pas d’un memecoin, a montré de la force après des mois de tendance baissière et laisse entrevoir la poursuite de cette ascension.

Le prix de SafeMoon semble être à nouveau lancé

Le prix de SafeMoon a augmenté de 461% entre le 29 septembre et le 29 octobre et subit actuellement un retracement mineur. Jusqu’à présent, SAFEMOON a corrigé 25% et oscille autour du plancher de support de 0,00000470 $.

Une panne de ce niveau fera chuter le prix de SafeMoon à la prochaine barrière à 0,00000377 $, où les acheteurs pourraient revenir, déclenchant un rallye haussier. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SAFEMOON consolide entre 0,00000377 $ et 0,00000470 $ et se renforce pour la prochaine étape.

Un démarrage réussi de cette tendance haussière potentielle serait une cassure de la barrière de résistance de 0,00000558 $. Cette décision préparera le terrain pour une hausse qui propulsera le prix de SafeMoon vers les barrières suivantes à 0,00000774 $ et 0,00000915 $. Un nouveau test de la première barrière représenterait un gain de 104% par rapport à 0,00000377 $ tandis que de la seconde, une montée de 140%.

Les investisseurs doivent donc porter une attention particulière au prix de SafeMoon et à la manière dont ce retracement se stabilise.

Graphique 1 jour SAFEMOON/USDT

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de SafeMoon, une rupture du plancher de support de 0,00000377 $, conduisant à un chandelier quotidien proche de celui-ci, indiquerait un changement de tendance en faveur des traders. Ce mouvement invaliderait également la thèse haussière et pourrait déclencher une nouvelle descente vers le niveau de support immédiat à 0,00000310 $.