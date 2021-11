Les jetons meme ont mené ‘Uptober’ alors que SHIB a atteint 765% | Cryptomonnaie

Les jetons mèmes populaires ont enregistré des gains importants en octobre alors que le sentiment du marché des crypto-monnaies s’améliorait. Selon CoinMarketCap, SHIB et DOGE ont tous deux enregistré des records et figurent désormais parmi les 10 plus grands actifs numériques par évaluation boursière.

Le gain de 765% de la pièce sur le thème du chien SHIB en octobre en a fait la crypto-monnaie la plus performante du mois parmi celles dont la capitalisation boursière déclarée est d’au moins 10 milliards de dollars.

Le tueur de dogecoins autoproclamé a une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars et a atteint un niveau record le 28 octobre. Au moment de la publication, le jeton se négociait 15 % en dessous de son niveau record.

Jeudi dernier, le dogecoin a atteint son plus haut niveau depuis le 20 août, s’échangeant à près de 0,30 $. Il a terminé le mois avec une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 1,17 billion de dollars, a gagné 40%, sa meilleure performance mensuelle depuis décembre 2020.

Au sein du CoinDesk 20, un groupe de 20 actifs numériques organisés, les pièces les plus performantes en octobre étaient MATIC de Polygyon, qui a grimpé de 56% ; DOT de Polkadot, en hausse de 36% ; et l’éther d’Ethereum (ETH), qui a augmenté de 30 %.

Denis Vinokourov, un analyste de recherche indépendant sur la cryptomonnaie, attribue la montée en puissance de Polygon jusqu’en octobre à sa concentration continue sur les jeux et le métavers.

En tant que terme de recherche sur Internet, « métaverse » gagne en popularité depuis que Facebook a annoncé la semaine dernière qu’il pivoterait pour se concentrer sur le terrain, selon une analyse sur Google Trends.

Le MANA de Decentraland a atteint un niveau record le 31 octobre lors de l’annonce par Facebook d’un changement de marque de l’entreprise en Meta et d’un pivot vers le développement du métaverse.

Le jeton ADA de Cardano a chuté de 13% en octobre. La blockchain, qui vise à concurrencer Ethereum, a subi début septembre une mise à niveau du réseau appelée Alonzo, permettant de créer des contrats intelligents sur son réseau.

« Cardano n’a pas été en mesure de maintenir la hausse qui dominait avant la mise à niveau d’Alonzo », a déclaré Vinokourov.

Les participants au marché ont utilisé le mois dernier pour enregistrer des bénéfices, en particulier compte tenu de l’accent mis sur «GameFi» et de tout ce qui concerne le métaverse, a-t-il déclaré.

L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, a atteint un sommet historique de 4 458 $ le 29 octobre, selon les données de CoinDesk.