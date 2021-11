Boost du métaverse d’Ethereum | Cryptomonnaie

L’annonce de Facebook de renommer Meta a eu un effet d’entraînement sur tous les marchés de la cryptomonnaie. Alors que le géant de la technologie met l’accent sur ses ambitions métaverses, les gens prennent conscience de son potentiel. Cela a profité à plusieurs jetons créant des économies de jeu ou des métavers qui leur sont propres, principalement au-dessus de la blockchain Ethereum.

En seulement une semaine, le jeton MANA de Decentraland et le SAND de The Sandbox ont réussi à s’apprécier respectivement de 295% et 162%. Les favoris des commerçants de détail SafeMoon et Shiba Inu ont suivi en tant que troisième et quatrième les plus performants avec des augmentations de 114% et 98%. Enfin, Enjin (ENJ), la plate-forme de jeux et de NFT, a augmenté de 46%. Quatre des cinq meilleurs interprètes du top 100 sont construits sur Ethereum, comme indiqué en bleu dans le tableau ci-dessous.

Ether lui-même a également bénéficié du virage des investisseurs vers le métaverse, atteignant de nouveaux sommets historiques à plus de 4 400 $ le lendemain du discours d’ouverture de Meta sur Facebook. Les plans de Meta semblent avoir été un catalyseur pour Ethereum alors que Mark Zuckerberg a annoncé que son métaverse prendra en charge les NFT et sera interopérable avec les plates-formes ouvertes. Depuis lors, Ethereum a gagné 20 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L’activité accrue entourant les jetons métavers, ainsi que l’intérêt continu pour Shiba Inu, ont entraîné une augmentation des frais sur Ethereum. Ethereum a enregistré ses deuxièmes frais hebdomadaires les plus élevés, avec plus de 457 millions de dollars payés pour utiliser sa blockchain.

Au 1er novembre 2021 via les indicateurs du réseau Ethereum d’IntoTheBlock

Des frais plus élevés agissent comme une arme à double tranchant. D’une part, ceux-ci peuvent coûter cher aux utilisateurs moyens qui ne peuvent pas se permettre plus de 100 $ pour des transactions Uniswap simples. D’un autre côté, les frais élevés sont représentatifs de la vaste demande d’utilisation d’Ethereum, où plus de 450 millions de dollars sont dépensés en une semaine pour utiliser sa blockchain. Pour référence, Bitcoin a traité 5 millions de dollars de frais au cours de la même période.

De plus, suite à la mise en œuvre d’EIP-1559, des frais élevés profitent aux détenteurs d’ETH. C’est le cas lorsque EIP-1559 a introduit les frais de base, qui sont une partie des frais de transaction qui est brûlée ou retirée de la circulation. Grâce aux frais de base, les détenteurs d’éther bénéficient de l’activité croissante des jetons liés au métaverse et aux mèmes.

Au cours des 7 derniers jours, les frais de base représentaient plus de 85% de tous les Ether utilisés pour payer les frais, entraînant la combustion de 100 000 ETH. Pour la première fois, la quantité d’ETH brûlée sur une base hebdomadaire a dépassé le total émis, ce qui signifie qu’Ether a connu sa première semaine déflationniste.

Au 1er novembre 2021 via les indicateurs d’approvisionnement Ethereum d’IntoTheBlock

Comme on peut le voir ci-dessus, le taux d’émission net d’Ether – qui calcule le taux d’inflation annuel effectif d’Ether en soustrayant l’ETH brûlé du montant émis – a connu sa première semaine négative. Les émissions nettes ont diminué depuis la mise en œuvre d’EIP-1559, ce qui a conduit à la raréfaction de l’éther.

La récente frénésie entourant les jetons métavers pourrait n’être qu’un aperçu de ce qui s’en vient. Des plates-formes comme Decentraland montrent des signes prometteurs pour un métaverse décentralisé, mais en sont encore à leurs débuts avec moins de 1 000 utilisateurs actifs par mois selon Dapp Radar. Au fur et à mesure que de plus en plus de cas d’utilisation apparaissent dans ces métavers, il est probable que de plus en plus de personnes y joueront et même y travailleront, comme cela a été le cas avec Axie Infinity.

Dans l’ensemble, Ethereum devrait en bénéficier en tant que couche de base sur laquelle la plupart de ces applications sont construites. À mesure que l’activité économique dans le métaverse augmente, l’émission d’Ether devrait encore baisser à mesure que de plus en plus d’ETH est brûlé. En fin de compte, cela crée l’opportunité pour les utilisateurs d’Ethereum et les détenteurs d’Ether de bénéficier de la montée en puissance d’un métaverse décentralisé.