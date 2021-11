Le prix XRP est amorcé pour une cassure de 200% | Cryptomonnaie

Le prix du XRP approche de la fin de sa consolidation en triangle symétrique, faisant allusion à une cassure à 2 $.

La croissance du réseau pour le jeton de transfert a connu une énorme explosion, suggérant qu’un mouvement massif est imminent.

Ripple progresse dans les partenariats et les ventes malgré le procès avec la SEC, montrant une forte augmentation de ses fondamentaux.

Le prix du XRP se consolide sous une ligne de tendance cruciale depuis près de deux mois. Cependant, une cassure semble être imminente alors que Ripple est coincé entre des niveaux de support vitaux et des barrières de résistance.

La prochaine cassure à se produire sera à voir car elle pourrait détenir la clé d’un rallye qui pourrait retester les niveaux de 2018.

Les techniques de prix XRP signalent une évasion massive

Le prix du XRP a formé plusieurs modèles haussiers sur une période plus longue, signalant un avenir radieux. Compte tenu de l’évolution des prix entre le 9 août et le 2 novembre, le jeton de versement a établi six plus hauts inférieurs et environ cinq plus bas plus élevés.

La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance entraîne la formation d’un motif triangulaire symétrique. Au fur et à mesure que le prix du XRP progresse dans cette formation, il est comprimé, ce qui indique une réduction substantielle de la volatilité. Cette configuration technique prévoit une reprise de 80%, déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de rupture.

Une clôture décisive au-dessus de 1,137 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 50%, confirmera le début d’une tendance haussière. Une telle décision propulsera le prix du XRP vers la zone d’approvisionnement, allant de 1,237 $ à 1,417 $.

Alors que le coup de pouce initial est crucial, une clôture quotidienne décisive au-dessus de 1,417 $ déclenchera un mouvement vers 2 $. Dans un cas très haussier, le prix XRP testera à nouveau le niveau d’extension de Fibonacci de 161,8% à 2,324 $, une montée en puissance qui constituerait une ascension de 104% à partir de 1,137 $.

La dernière étape vers le prochain niveau de Fibonacci mettra le prix du XRP à 3,226 $, juste en dessous du sommet historique à 3,317 $.

Graphique XRP/USDT sur 12 heures

Alors que les techniques prédisent un objectif audacieux pour le prix du XRP, les mesures en chaîne confirment cette affirmation avec des perspectives très haussières.

La croissance du réseau XRP est une mesure qui suit le nombre de nouvelles adresses créées sur le registre XRP (XRPL). Un pic de cette mesure suggère une augmentation de l’activité des investisseurs, par conséquent, cela pourrait indiquer un afflux potentiel de nouveaux capitaux.

Dernièrement, cet indice fondamental a grimpé en flèche au-delà des sommets de 2021, laissant entendre qu’un mouvement massif et explosif se prépare pour le jeton de remise.

Graphique de croissance du réseau XRP

Une croissance similaire est observée dans les adresses actives quotidiennes (DAA), qui tournent actuellement autour de 75 000. Ce niveau a été vu pour la dernière fois il y a environ 540 jours, ce qui indique un énorme intérêt parmi les investisseurs pour le XRP aux niveaux de prix actuels.

Tableau XRP DAA

Alors que ces deux métriques en chaîne deviennent folles, le volume traité sur le XRPL n’a pas augmenté de manière significative. Il oscille sous les 4 milliards de dollars et est en baisse depuis août. Souvent, lorsqu’une cassure s’accompagne d’une augmentation de volume, elle est plus fiable. Les investisseurs doivent donc prêter une attention particulière à cette mesure pour chronométrer la cassure et la confirmer.

Tableau de volume en chaîne XRP

Alors que les mesures techniques et en chaîne sont plutôt haussières, le récent rapport trimestriel de Ripple montre qu’il a enregistré une augmentation de plus de 200 % de ses ventes de XRP d’un trimestre à l’autre. Fait intéressant, cette vente provient de son produit On-Demand Liquidity (ODL) qui tire parti de l’utilisation du XRP pour transférer de l’argent à travers les frontières.

Malgré le procès de la SEC contre XRP et Ripple, ses ventes ont dépassé les sommets précédents, et le rapport ajoute,

Le volume de transactions (mesuré en dollars) sur RippleNet a plus que doublé depuis l’année dernière et les transactions ODL ont augmenté de 130 % d’un trimestre à l’autre. Au troisième trimestre, les transactions ODL représentaient environ 25 % du volume total. Toutes les ventes de XRP ce trimestre sont attribuées à la croissance et à l’adoption de l’ODL.

De plus, Ripple a fait une incursion sur le marché NFT en allouant un fonds de création de 250 millions de dollars pour aider les créateurs, les marques et les marchés à explorer de nouveaux cas d’utilisation de jetons non fongibles (NFT) sur le registre XRP.

Du côté de la CBDC, Ripple collabore avec l’Autorité monétaire royale du Bhoutan « pour piloter une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) à l’aide de la solution CBDC de Ripple ». Cette croissance fondamentale couplée à des techniques haussières et des mesures en chaîne nous amène à croire qu’un mouvement de cassure colossal se profile à l’horizon.