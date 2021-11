Les fondateurs de Crypto en tête de la liste des jeunes riches australiens | Cryptomonnaie

La liste de l’AFR contient 87 des entrepreneurs les plus riches d’Australie âgés de 40 ans et moins, chacun possédant une valeur nette supérieure à 36 millions de dollars australiens (26,9 millions de dollars).

La liste est dominée par Melanie Perkins et Cliff Obrecht, co-fondateur et directeur de l’exploitation (COO) des fournisseurs de logiciels de conception graphique populaires Canva. Le couple marié a une valeur nette estimée à 16,5 milliards de dollars australiens (12,3 milliards de dollars).

Sept luminaires crypto ont fait leurs débuts sur la liste des « Jeunes riches » de l’Australian Financial Review (AFR) de 2021, y compris les esprits derrière certains des principaux protocoles dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Synthétix

Kain Warwick, le fondateur du protocole de négociation de produits dérivés Synthetix, est classé comme le chiffre de crypto le plus riche d’Australie, se classant au septième rang avec une valeur nette estimée à 879 millions de dollars australiens (657 millions de dollars).

Kain a fondé Synthetix en 2017, avec le protocole comprenant un protocole d’émission d’actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum qui offre une exposition à un large éventail de marchés tels que la crypto, les actions et les matières premières via des actifs synthétiques.

Synthetix se classe au 22e rang des protocoles DeFi avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 2,2 milliards de dollars, tandis que son jeton SNX natif comprend le 85e plus grand actif crypto avec une capitalisation de 1,9 milliard de dollars.

Synthetix a levé un total de 46,1 millions de dollars australiens (34,46 millions de dollars) au cours de six cycles de financement. Le tour comprenait la participation de Paradigm, Coinbase Ventures et IOSG Ventures selon Crunchbase.

Illuvium et les frères Warwick

Kain Warwick n’est pas le seul membre de la famille sur la liste, avec trois de ses frères Aaron, Grant et Keiran faisant également la liste cette année.

Les trois frères ont cofondé le prochain jeu de crypto-monnaie Illuvium en 2020. Keiran est en tête du peloton avec une valeur nette de 463 millions de dollars australiens (346 millions de dollars) pour se classer 22e, tandis qu’Aaron est juste derrière au 26e rang avec 425 millions de dollars australiens. , et Grant arrive à la 34e place avec 196 millions AUD.

Bien que le jeu Illuvium soit actuellement en cours de développement, ILV a grimpé dans le classement de la capitalisation boursière cette année au milieu d’une croissance fulgurante des prix pour se situer actuellement au 145e rang avec une capitalisation de 721 millions de dollars.

À ce jour, Illuvium a levé 5 millions de dollars grâce à un cycle de financement qui comprenait la participation de Framework Ventures et IOSG Ventures.

Mineurs de Bitcoin durables

Les frères Daniel et William Roberts figuraient également sur la liste, le duo se classant au 19e rang avec un total combiné de 484 millions AUD. Le duo a fondé une société minière Bitcoin (BTC) axée sur l’énergie durable, baptisée Iris Energy plus tôt cette année. Cointelegraph a rapporté en juillet que la société cherchait à lever 200 millions de dollars en vue de son introduction en bourse à la bourse du Nasdaq.

La semaine dernière, la société a déposé une offre publique initiale (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lever jusqu’à 100 millions de dollars. La société a l’intention d’inscrire ses actions sous le symbole REN plus tard cette année.

L’ascension de Sergienko vers la gloire

Enfin, Sergei Sergienko, basé à Sydney, s’est classé au 60e rang avec une valeur nette de 97 millions de dollars australiens (72,5 millions de dollars) en partie grâce à son travail avec Chronobank, une entreprise basée sur la blockchain qu’il a fondée en 2016 qui rationalise les processus de recrutement et permet aux travailleurs d’obtenir payé en actifs crypto.

« L’entreprise permet aux professionnels des ressources humaines et du recrutement de bénéficier de la technologie blockchain, tout en permettant aux indépendants du monde entier d’obtenir les meilleurs emplois et de s’assurer qu’ils sont payés rapidement et équitablement », indique le site Web de Chronobank.