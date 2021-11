Ethereum voit sa première semaine consécutive d’émission déflationniste | Cryptomonnaie

Le réseau Ethereum a connu sa première semaine consécutive d’émission d’offre négative alors que les marchés bouillonnants entraînent des frais de transaction toujours élevés.

Avec la mise à niveau très attendue de Londres introduisant un mécanisme de brûlure sur le marché des frais d’Ethereum début août, une petite quantité d’Ether a depuis été détruite à chaque transaction exécutée sur le réseau.

Les prix du gaz se maintenant à des niveaux élevés, Ethereum a connu sept jours consécutifs d’émission déflationniste pour le réseau, ce qui signifie que plus d’ETH a été retiré de l’approvisionnement que créé par l’exploitation minière. Pour qu’Ethereum produise systématiquement des blocs déflationnistes, les prix du gaz doivent rester systématiquement environ au-dessus de 150 gwei.

Le co-fondateur d’EthHub, Anthony Sassano, a déclaré que la déflation d’Ethereum n’était pas attendue avant « la fusion » – lorsque la blockchain Ethereum devrait fusionner avec la chaîne Beacon d’Eth2, qui devrait actuellement se produire au cours du premier semestre 2022.

Selon le traqueur de gravure de frais Ultrasound.Money, environ 15 000 ETH (65 millions de dollars aux prix actuels) sont brûlés quotidiennement. En tenant compte du taux de création de nouveaux ETH, WatchtheBurn rapporte une émission nette hebdomadaire de moins 8 034 ETH (environ 34 millions de dollars) au moment de la rédaction.

Depuis la mise à niveau de Londres, plus de 724 400 ETH d’une valeur de 3,1 milliards de dollars ont été définitivement détruits.

Selon Etherscan, le coût moyen d’un transfert de jeton ERC-20 est désormais douloureux de 46 $. Faire quelque chose d’un peu plus complexe, comme fournir de la liquidité à un protocole DeFi ou effectuer un échange de jetons sur Uniswap peut coûter jusqu’à 140 $ pour le moment.

Sassano a souligné que la mise à niveau n’a pas augmenté les prix du gaz mais les a rendus plus prévisibles. « Contrairement à la croyance populaire, l’EIP-1559 n’a pas augmenté les prix du gaz et a en fait considérablement contribué aux pics de demande (comme lors des menthes NFT en pleine effervescence), ce qui a conduit à un réseau plus fluide dans l’ensemble », a-t-il déclaré.

Selon le rapport du réseau Bankless Ethereum Q3, la valeur des transactions réglées de juillet à septembre de cette année s’élevait à 536,5 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 400% depuis la même période l’année dernière.

Malgré la première semaine déflationniste d’Ethereum, de nombreux défenseurs d’Ether cherchent à encourager les utilisateurs à migrer vers les transactions en utilisant son écosystème émergent de couche deux.

Selon L2beat, une valeur totale record de 4,68 milliards de dollars est bloquée sur les différents réseaux L2. Ce TVL a bondi de près de 500% au cours des deux derniers mois, les utilisateurs d’Ethereum cherchant de plus en plus des moyens d’éviter ces frais de transaction atroces.