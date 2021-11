L’auteur d’Ethereum Triple Halving s’attend à ce que l’ETH batte l’évolutivité de Solana | Cryptomonnaie

La guerre d’évolutivité en cours entre Ethereum et Solana s’ensuit. Les analystes considèrent l’écosystème SOL inférieur en raison de sa centralisation.

Ethereum remplace l’USDC en tant que garantie principale pour le DAI décentralisé stable.

L’auteur d’Ethereum Triple Halving s’attend à une nouvelle compression d’Ethereum lorsque des acheteurs insensibles aux prix exécutent des transactions avec un risque de contrat intelligent.

L’offre d’Ethereum est devenue déflationniste, les jetons ETH brûlés dépassant l’émission. Les analystes s’attendent à ce que les émissions négatives et l’explosion de l’activité sur la chaîne déclenchent le « Ethereum Triple Halving ».

Solana fera face à une rude concurrence lorsque l’évolutivité d’Ethereum explosera

Le traitement rapide des transactions et les frais moins élevés de Solana entraînent une augmentation de l’adoption et de l’utilité de l’altcoin. Les analystes ont noté une augmentation des entrées de capitaux vers Ethereum et Solana. Le débat Solana contre Ethereum prend de l’ampleur et l’auteur de « Ethereum Triple Halving », Nikhil Shamapant, pense qu’Ethereum reste supérieur à Solana.

Shamapant soutient que les développeurs et les maximalistes d’Ethereum considèrent Solana de la même manière que l’opinion de Tesla sur le LiDAR (technologie de détection et de télémétrie de la lumière). Le constructeur de voitures électriques utilise sa technologie pour la télémétrie et considère le LiDAR comme coûteux, redondant et peu fiable.

Dans ce cas, par exemple, SOL est plus évolutif que l’ETH aujourd’hui, mais moins évolutif dans 6 mois lorsque Zkporter sortira et encore moins évolutif dans quelques années ; quand le sharding sort.

L’analyste pense que l’arrivée de la technologie « sharding » et à connaissance nulle sur Ethereum devrait alimenter son évolutivité.

Les partisans ont critiqué Solana pour sa centralisation, tandis qu’Ethereum combat la centralisation au détriment des frais de gaz élevés et du temps de traitement des transactions relativement élevé par rapport à SOL.

La mise en œuvre d’EIP-1559, le London Hard Fork, devrait continuer à réduire l’approvisionnement en Ethereum par la combustion. Plus de 3,17 milliards de dollars de jetons ETH ont été brûlés et l’altcoin est devenu déflationniste au cours de la semaine dernière.

La triple réduction de moitié d’Ethereum, ou l’éventualité d’une compression de l’offre qui réduit les jetons ETH en circulation (équivalent à trois réductions de moitié consécutives de Bitcoin), se rapproche à mesure que l’activité de l’altcoin sur la chaîne augmente.

Les grands investisseurs qui sont considérés comme insensibles aux prix exécutent des transactions de contrats intelligents de grande valeur. Les achats en volume historiquement élevés et la demande des baleines ont déclenché des liquidations massives d’ordres de vente à découvert sur les bourses de produits dérivés.

Une compression de l’offre d’Ethereum devrait déclencher le « Triple Halving » et faire monter le prix de l’ETH.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué les prix de l’ETH et ont prédit que l’altcoin devrait continuer à augmenter vers 5 400 $.