Le prix de Solana laisse entendre que 400 $ sont imminents alors que les institutions abandonnent l’ETH pour SOL | Cryptomonnaie

Le prix de Solana se consolide sous le niveau de résistance de 216 $, anticipant une cassure de 88%.

SOL semble être le favori des institutions car elles continuent d’y verser de l’argent semaine après semaine.

Une clôture quotidienne en dessous du plancher de support de 178 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana ne montre aucun signe de faiblesse alors qu’il s’approche d’une barrière cruciale. Une percée au-dessus de cet obstacle préparera le terrain pour une course de traders massive et un nouveau record historique pour SOL.

Les institutions préfèrent SOL après Bitcoin et Ethereum

Le rapport hebdomadaire de CoinShares montre que Bitcoin a été le plus apprécié des investisseurs institutionnels qui y ont investi 268,6 millions de dollars. Cette évolution a été suivie de près par Ethereum, qui a reçu 16,6 millions de dollars d’entrées cette semaine.

Fait intéressant, le tueur d’Ethereum n’a reçu que 1,9 million de dollars de moins que l’ETH, ce qui indique que Solana est rapidement devenue la favorite des grands investisseurs. De plus, les entrées mensuelles de SOL s’élèvent à environ 36,4 millions de dollars, dépassant celles de l’ETH, qui a enregistré une sortie de 0,7 million de dollars. Ces données indiquent que les investisseurs institutionnels ont fait le plein de SOL en octobre tout en réduisant leur allocation d’ETH.

Bien que des altcoins comme Cardano, Polkadot, Bitcoin Cash et d’autres actifs figurent sur la liste, leurs entrées n’étaient pas comparables à celles de Solana, Ethereum ou de la grande crypto.

Le rapport CoinShares a déclaré,

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 288 millions de dollars la semaine dernière, portant le total des entrées depuis le début de l’année à un record de 8,7 milliards de dollars, déjà 30% supérieur au total pour 2020.

Cette explosion soudaine d’intérêt institutionnel pour la crypto est logique car elle intervient au dernier trimestre de 2021, où les marchés des crypto-monnaies connaissent une évolution explosive.

Prix ​​Solana prêt à déchirer

Le prix de Solana se consolide sous le niveau de résistance de 216 $ depuis environ deux mois. Au cours de cette période, SOL a créé une sorte de fond à deux arrondis inférieurs. Le premier avec un swing bas à 115 $ et le second à 175 $. Une ligne de tendance peut être tracée reliant les sommets de ces fonds arrondis à 216 $, entraînant la formation d’une tasse et d’une poignée.

Cette formation technique prévoit une hausse de 88 % à 407 $, obtenue en ajoutant la distance entre le fond de la coupe et le sommet de la coupe à droite au point de rupture à 216 $.

Cependant, cette ascension entrera en action si le prix Solana parvient à produire une clôture quotidienne décisive au-dessus de 216 $ et à le transformer en un niveau de support en le retestant avec succès. Cela confirmera un passage à 407 $ avec un arrêt au stand au niveau d’extension 100% Fibonacci à 310 $.

Dans certains cas, le prix de Solana pourrait prolonger son ascension jusqu’à la prochaine barrière à 430 $.

Graphique 1 jour SOL/USDT

D’un autre côté, si le prix Solana ne franchit pas la barrière de résistance de 216 $, cela indiquera que la partie consolidation, c’est-à-dire la poignée, mettra du temps à se former. Bien que ce ne soit pas baissier, cela permettra aux acheteurs une autre chance de pousser SOL plus haut.

Une clôture quotidienne en dessous de 178 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière du prix Solana. Dans cette situation, SOL passera probablement au niveau de support de 166 $. Ici, il fera une autre tentative pour franchir l’obstacle de 216 $.