Une entreprise australienne va lancer un recours collectif de 100 millions de dollars contre un jeton douteux QOIN | Cryptomonnaie

Les émetteurs du token australien QOIN devraient faire face à un procès de 100 millions de dollars les accusant de vente pyramidale et de fraude.

L’émetteur d’une crypto-monnaie controversée qui ne peut être vendue que par lots de 125 $ par jour sur un seul échange est confronté à un refus d’un cabinet d’avocats australien.

Le cabinet d’avocats du Queensland, Salerno Law, envisage de déposer une plainte accusant BPS Financial Limited – la société à l’origine du jeton QOIN – de se livrer à un comportement trompeur et trompeur, à la vente pyramidale de produits financiers et au non-respect de la réglementation des services financiers. Le procès demandera 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

La loi de Salerno, spécialisée dans les litiges crypto, a commencé à recueillir les manifestations d’intérêt d’investisseurs et de commerçants qui avaient subi des pertes en raison des limites apparemment arbitraires imposées aux vendeurs de QOIN la semaine dernière.

Les jetons QOIN sont émis sur la blockchain Qoin propriétaire de la société. En tant que tel, QOIN n’est pas pris en charge par les échanges décentralisés et ne peut être échangé qu’à l’aide du « Block Trade Exchange » (BTX Exchange) – ce qui empêche les utilisateurs de vendre plus de 125 $ de jeton par jour. Cependant, les utilisateurs peuvent effectuer des achats QOIN entre 100 $ et 10 000 $.

BTX est enregistré auprès de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC).

Le BTX Exchange, BPS et Qoin sont tous contrôlés par les deux mêmes hommes, Tony Wiese et Raj Pathak. Pathak et Wiese sont également codirecteurs de Bartercard, un système de troc qui permet aux entreprises d’échanger des biens et des services à l’aide d’un système de crédit exclusif appelé « dollars commerciaux ».

Salerno Law dit qu’il a parlé à plusieurs détenteurs de Qoin, qui disent avoir rencontré de grandes difficultés à vendre ou à retirer le jeton sur l’échange BTX et à racheter le jeton chez les commerçants.

Il a été allégué par les détenteurs et les commerçants qu’ils sont soit incapables d’accepter les paiements Qoin, soit d’échanger le jeton contre de la monnaie fiduciaire en raison des conditions de BTX Exchange, leur laissant un jeton sans utilité.

Qoin nie ces allégations, les qualifiant de « sans fondement » dans une déclaration publiée sur son site Web le 28 octobre.

Les revues publiques fournies par les utilisateurs de Qoin proposent également des évaluations cinglantes du projet.

« Qoin est une blague TOTALE. Restez à l’écart de cette entreprise et de ses affaires louches », a déclaré un utilisateur sur le site Web Product Review.

« 0 est ma note. Ce n’est PAS et encore une fois je le répéterai, PAS un investissement. C’est un système de troc fermé entre les entreprises. Une fois que votre argent est dedans, le maximum que vous pouvez retirer actuellement est de 125 $ SI vous le pouvez », a ajouté Michelle de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le procès de Salerne n’est pas la première fois que Qoin est critiqué, l’association industrielle locale Blockchain Australia expulsant l’adhésion de Qoin et demandant que son nom et son logo soient retirés des promotions marketing en février de cette année au milieu d’accusations selon lesquelles il s’est engagé dans la vente pyramidale. .

« L’ancien membre a été invité à cesser d’utiliser le logo et le nom de Blockchain Australia dans le cadre de ses activités commerciales ou promotionnelles », a écrit Blockchain Australia à l’époque.