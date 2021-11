Le groupe de travail Biden exhorte les agences fédérales à utiliser leur autorité pour faire face au risque de stablecoin | Cryptomonnaie

Le PWG américain a publié un rapport sur la gestion des risques liés aux pièces de monnaie stables avec des recommandations pour les régulateurs.

Le rapport suggérait que les sociétés de pièces stables devraient être tenues aux mêmes normes que les banques à charte fédérale.

La SEC et la CFTC ont été invitées à combler toute lacune perçue dans l’industrie des pièces stables jusqu’à l’introduction d’une nouvelle législation.

Le groupe de travail du président américain sur les marchés financiers (PWG) a finalement publié un rapport sur les pièces stables avec des recommandations qui pourraient remettre en question les modèles commerciaux existants ou des entreprises telles que Tether, l’émetteur de la pièce USDT.

Le Trésor américain pense que les risques liés aux pièces stables pourraient augmenter

Le gouvernement américain a publié le rapport tant attendu le 1er novembre, suggérant que les émetteurs de pièces stables du pays devraient être soumis à une surveillance fédérale, similaire à celle des banques.

Le rapport du Trésor américain, du Bureau du contrôleur de la monnaie et de la Federal Deposit Insurance Corporation, a déclaré que le Congrès devrait veiller à ce que les pièces de paiement stables soient soumises à «une surveillance prudentielle fédérale appropriée.

Les émissions de stablecoin telles que Tether devraient être soumises aux mêmes normes que les institutions de dépôt assurées, y compris les banques à charte d’État et fédérale, selon le rapport. Cela pourrait contribuer à protéger les dépôts des clients et à limiter les éventuels impacts systémiques négatifs en cas de défaillance.

Les sociétés Stablecoin verraient une directive restrictive sur les types de garanties qu’elles pourraient utiliser pour sauvegarder leurs pièces. En outre, elles devraient se conformer aux mesures inhérentes au fait d’être une banque, notamment la conformité, l’assurance et les audits.

Alors que la Securities & Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) disposaient de vastes pouvoirs d’application et de surveillance pour traiter les transactions et les entreprises de crypto-monnaie, le rapport suggérait que les risques liés aux pièces stables pourraient probablement augmenter à l’avenir. De ce fait, les pièces stables peuvent parfois tomber « en dehors du périmètre réglementaire » des deux agences.

Le PWG a souligné que cette législation est nécessaire de toute urgence afin de faire face aux risques prudentiels posés par les pièces stables utilisées comme passerelle de paiement. Le groupe a exhorté les agences fédérales à utiliser leur autorité pour faire face aux risques dans l’industrie de la crypto-monnaie si et quand le Congrès décide d’agir.

Si le Congrès n’agit pas, le groupe de travail a recommandé au Conseil de surveillance de la stabilité financière de prendre des mesures pour établir des normes réglementaires supplémentaires en matière de stablecoin.

Dans l’intervalle, le groupe de travail a conseillé aux régulateurs d’utiliser l’autorité existante pour combler les lacunes perçues dans l’industrie des pièces stables. Ces régulateurs comprennent le Trésor, la Réserve fédérale, la SEC et la CFTC.