Genesis Digital Assets annonce un nouveau centre de données au Texas | Cryptomonnaie

Le nouveau centre minier Bitcoin Texan de Genesis Digital Assets aura une capacité de 300 mégawatts.

La grande société minière américaine de Bitcoin (BTC) Genesis Digital Assets construit un nouveau centre de données dans l’ouest du Texas.

Selon l’annonce de la société le 1er novembre, le nouveau centre de données d’exploitation minière BTC à l’échelle industrielle aura une capacité de 300 mégawatts et fonctionnera en utilisant une « infrastructure durable » non spécifiée. Son énergie proviendra de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

Dans le cadre de l’annonce, le cofondateur et président exécutif de Genesis, Abdumalik Mirakhmedov, a souligné que la « durabilité » est un élément clé des plans de la société pour une « expansion rapide ».

ERCOT fournit de l’électricité à plus de 26 millions de clients au Texas. En avril de cette année, 42 % de son approvisionnement énergétique provenait de l’énergie éolienne et solaire.

Genesis est l’un des plus grands mineurs de Bitcoin aux États-Unis, la société estimant avoir extrait plus d’un milliard de dollars de BTC depuis son lancement en 2013. En octobre 2021, les centres de données de Genesis représentaient une capacité opérationnelle supérieure à 170 mégawatts ou un taux de hachage total de 3,8 exahashs par seconde (EH/s).

La société a indiqué que 9,4 EH/s supplémentaires seraient mis en ligne au cours des 12 prochains mois, la société visant à dépasser une capacité totale de 1,4 gigawatt d’ici la fin de 2023. Genesis estime qu’elle représentait 2,4 % du total du réseau Bitcoin. puissance de hachage en septembre.

Genesis a levé un total de 556 millions de dollars lors de deux cycles de financement distincts en 2021 pour alimenter ses plans d’expansion agressifs.

En juillet, la société a annoncé un tour de table de 125 millions de dollars, une partie des fonds étant destinée à un accord pour l’achat de 20 000 mineurs de Bitcoin à Canaan le mois suivant. Dans le cadre de l’accord, Canaan a également accordé à Genesis la possibilité d’acheter jusqu’à 180 000 machines minières BTC supplémentaires.

En septembre, la société a obtenu 431 millions de dollars pour étendre ses opérations aux États-Unis et en Europe du Nord dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par Paradigm.