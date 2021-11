Le prix du MATIC confirme une cassure, une hausse probable à 4 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a connu une hausse impressionnante qui a franchi la barrière de résistance de 1,73 $, déclenchant un rallye haussier.

Les projections théoriques placent Polygon prêt à se rallier à 150% et à atteindre un objectif de 4,33 $.

Une rupture du niveau de support de 1,47 $ mettrait en péril la thèse haussière.

Le prix du MATIC se consolide après une hausse captivante depuis le 12 octobre. L’ascension se refroidit, laissant présager un nouveau test d’un niveau de support crucial. Ce pourrait être la dernière fois que ce jeton de couche 2 reviendra aux niveaux actuels car il est sur le point de se lancer dans une course haussière massive.

Le prix MATIC entre dans une phase extrêmement optimiste

Le prix du MATIC a établi à peu près quatre sommets égaux autour de 1,73 $ et quatre plus bas plus élevés depuis le 7 juin. Lorsque ces points d’oscillation sont connectés à l’aide de lignes de tendance, cela révèle la formation d’un motif triangulaire ascendant d’une durée de cinq mois.

Cette formation technique prévoit une reprise de 150% déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et swing bas au point de rupture à 1,73 $. L’objectif résultant place le prix MATIC à 4,33 $.

Le 26 octobre, le prix MATIC a connu une poussée massive de pression d’achat conduisant à une ascension de 21% qui a franchi la base du triangle ascendant à 1,73 $. Depuis lors, Polygon est revenu de 16% à son niveau actuel. Ce mouvement renforcera encore la thèse haussière, et la reprise qui en résultera devrait produire une clôture quotidienne décisive au-dessus de 2,21 $, ce qui confirmera davantage le début d’un rallye à 4,33 $.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix MATIC ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 1,73 $, cela signalera une faiblesse parmi les acheteurs et suggérera que Polygon est susceptible de réintégrer le modèle en triangle ascendant. Cependant, une rupture du plancher de support de 1,46 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, Polygon pourrait retester le niveau de support de 1,22 $.