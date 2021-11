Les meilleures banques américaines offrent de grandes incitations pour attirer les talents de crypto | Cryptomonnaie

LinkedIn rapporte que les offres d’emploi à l’échelle du site relatives à la cryptomonnaie ont augmenté de plus de 600 % depuis août de l’année dernière.

Les meilleures banques et institutions financières basées aux États-Unis ont pourvu plus de 1 000 postes d’experts en cryptomonnaie au cours des trois dernières années.

Selon un rapport du 1er novembre de Bloomberg, les institutions financières offrent des bonus importants pour attirer les talents de la cryptomonnaie, le consultant en ressources humaines Johnson Associates estimant que les postes de cryptomonnaie paient des salaires entre 20 % et 30 % plus élevés que les postes comparables non liés à la monnaie numérique. .

La société a ajouté que de nombreux postes de haut niveau en crypto bénéficient d’une augmentation de salaire pouvant atteindre 50 % par rapport à des postes comparables, le directeur général Alan Johnson concluant :

Les banques ne peuvent pas courir le risque que leurs clients se tournent vers une autre banque pour faire ces services, elles doivent donc se développer.

Le cabinet de recherche Revelio Labs a analysé 287 embauches liées à la cryptomonnaie de Goldman Sachs, Wells Fargo, Fidelity et JPMorgan Chase, les quatre plus grands employeurs de talents en actifs numériques sur le site de réseautage social professionnel LinkedIn. Revelio a conclu que les spécialistes de la cryptomonnaie bénéficient en moyenne d’une augmentation de salaire de 9% par rapport à leurs collègues bancaires.

En octobre, LinkedIn a signalé que les offres d’emploi à l’échelle du site pour des postes liés à la crypto et à la blockchain ont bondi de 615 % depuis août 2020.

Bank of America a créé une équipe de recherche dédiée à la cryptomonnaie en juillet, avec Alkesh Shah de la division déclarant: « L’industrie et la technologie sont devenues trop importantes pour être ignorées. »

Morgan Stanley a également lancé une équipe de recherche sur les crypto-monnaies en septembre, signalant en outre que les principales banques américaines cherchent à attirer des talents en crypto.